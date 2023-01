Pamela Anderson lanza una grave acusación contra Tim Allen

El próximo martes 31 de enero se estrena en Netflix 'Love Pamela', un documental y un libro que cuenta algunos sucesos de la vida de Pamela Anderson. Recientemente, Variety el medio estadounidense, publicó un pequeño fragmento del libro y dio a conocer un terrible acontecimiento que atravesó la modelo y actriz cuando apenas comenzaba a introducirse en el mundo del espectáculo.

La estrella decidió exponer y lanzar una grave acusación contra Tim Allen, el reconocido actor y comediante que ha salido en una docena de películas famosas. Los dos compartieron protagonismo en la serie 'Home Improvment', que en Latinoamérica se conoce como 'Mejorando la casa', sin embargo, la actriz no se llevó muy buenos recuerdos de las grabaciones. En aquella época ella tenía 20 años, mientras que él tenía 37.

Tim Allen, Pamela Anderson y Richard Karn en 'Home Improvment'. Imagen de NBC News.

"El primer día de filmación, salí de mi camarín y Tim estaba en bata en el pasillo. Abrió su bata y, rápidamente, me mostró: estaba completamente desnudo debajo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos a mano. Me reí incómodamente", reveló Anderson en el libro.

Los dichos del escrito y todo lo que sucedió tendrían que ver con el hecho de que Pamela Anderson saltó a la fama luego de posar desnuda como modelo para revistas de adultos y después su carrera se fue por diversos caminos hasta llegar a protagonizar distintos programas de televisión y películas, hasta llegar a 'Home Improvment.

Luego de que la información saliera a la luz, Tim Allen se pronunció al respecto y reveló a TMZ: "Nunca sucedió. Yo nunca haría tal cosa". Por otro lado, la actriz no expuso nada en público, pues quizás haya más revelaciones en el libro y en la serie documental. Por esta razón, todos esperan con ansias que llegue el día del lanzamiento.