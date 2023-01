Britney Spears y un rotundo cambio sin vuelta a atrás

Britney Spears apareció nuevamente en el ojo de la incógnita absoluta por una actitud que ha tenido en su cuenta oficial de instagram en la que dejó de ser Britney Spears para adoptar su nueva apariencia como "Red Velvet", aunque no es la primera vez puesto que anteriormente en uno de sus posteos en medio de confusiones se autodenominó 'Brooklyn' y que luego cambio completamente la descripción del mismo.

Fuente: Imagen @britneyspears

La nueva medida de la artista.

En la captura se logra ver cómo en la biografía modificó su nombre artístico por el de River Red, cómo dando a entender una nueva era con varios cambios de por medio, su identidad parece ser uno, pero ello no es todo sino que continúa con sus misteriosos posteos como lo fue de uno de los últimos en formato de reel en que el que sumó otra dudosa decisión.

"Tatuaje de Maui hace 3 días... no puedo mostrarlo porque apesta. Realmente apesta... tengo que arreglarlo", escribió en la descripción del video en el que se la muestra con un tatuador y tapando un tatuaje que no le ha gustado como quedó y que muchos lo atribuyeron a su ex novio, el cantante Justin Timberlake, revuelo por el cuál Britney salió a aclarar que nada tenía que ver con ello.

Fuente: Imagen / Historia de Instagram @britneyspears

la tajante respuesta de Britney

"Únicamente para aclarar. Mi Tatuaje no tiene nada que ver con mi ex. Simplemente lo hice porque yo tuve ganas", comenzó con la desmentida y siguió: "La foto con mi ex es de un tiempo dónde solo existían confusiones entre lo que fuimos, eso es lo que fue. Cerró en cuánto aclarar las dos cuestiones el diseño en su piel (a modificar) y la broma que quiso hacer y que no creyó que iba a generar tanta repercusión.

¡Tremendo!