Madonna anunció su gira de una forma muy particular y sus fans pegaron un salto de felicidad

Madonna, la superestrella de los años 80 que conquistó a decenas de generaciones está de regreso, y así fue cómo ella misma por medio de Instagram confirmó m su gran regreso a los escenarios con 'The Celebration Tour'. Habiendo archivado todas sus publicaciones anteriores, la cantante da inicio a una nueva etapa llena de grandes clásicos para bailar y cantar bien arriba muchas de ellas pertenecientes al álbum 'La celebración' lanzado allí por el 2009.

La esperada vuelta.

Aquel disco cuenta con canciones que la han llevado a lo más alto a la reina de las generaciones como: Who's that girl / Like a Virgin / La Isla Bonita, Material Girl, Like a Prayer / Hung up / Burnin Up... entre tantas otras.

Su forma de comunicarlo

Sucede que si bien al entrar a su cuenta de Instagram, Madonna cuenta con dos publicaciones entorno a la portada de su gira, entremedio hay un video en el que aparece sentada en una mesa con diferentes artistas de la música que comienzan a tirar nombres de algunas de sus canciones y cómo finalmente se le da el pie perfecto para que mencione al 2023.

En el reel dónde aparece Madonna se la puede ver como una verdadera femme fatale con un outfit total black, cadenas colgando, aretes plateados clásicos y varias trenzas en su cabellera como la rockstar que volvió para quedarse y hacer delirar una vez más a todos.

datos oficiales del tour internacional hasta el momento.

Las reacciones de sus fanáticos

El gran anuncio trajo cola de comentarios en Twitter y aquí te compartimos algunos de ellos:

