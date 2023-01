Este es el divertido ritual que Madonna compartió con sus hijos en África

Haga lo que haga, Madonna siempre da qué hablar. En Navidad fue criticada por su atuendo al lado de sus hijos, un hecho que tomó sin importancia porque siempre hizo lo que quiso y, sinceramente, está avalada por ser la Reina del Pop. Pero el año nuevo quiso que fuera distinto, por eso, decidió viajar con toda su familia al continente africano y regalarle a sus pequeños amores y a ella misma noches eternas de rituales bajo la luna. Así recibió la cantante el 2023 y claro que nos hubiera gustado estar presentes para compartir unos pasos de baile.

“Bailando bajo la luna llena con los Masai y buena música”, escribió Madonna en el epígrafe de un audiovisual que subió en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 18.6 millones de personas. El video ya ha recaudado más de 75 mil likes y superó los dos mil comentarios.

Madonna y sus hijos viajaron a Kenia para arrancar el año nuevo junto a una tribu Masai.

La cantante de 64 años disfruta unos días de desconexión de las rutinas en compañía de sus hijos: Lourdes Leon (26), Rocco Ritchie (22), David (17), Mercy (16) y las gemelas Stella y Estere (10). A través de un divertido video, se pudo ver a la artista bailando con su familia y los pasos de su hijo mayor fueron los que destacaron.

El momento de distensión en familia se produjo en una aldea de una tribu Masai, en Kenia, y todos bailaron cerca de una fogata en los primeros días del 2023. La intérprete de Vogue eligió acompañar su video con otra canción suya: Back That Up to the Beat. Y de esta forma compartió cómo disfrutaron sus hijos en el ritual.

Madonna disfruta de compartir las celebridades junto a todos sus hijos.

En el contenido publicado por Madonna, se puede apreciar que David y Mercy bailaron en solitario, mientras que las gemelas llevaron a cabo una coreografía. Por su parte, el único hijo varón biológico de la compositora, Rocco, sorprendió a los presentes y a los fans internautas por la pirueta hacia atrás que hizo.

El momento que más disfruta Madonna es compartir tiempo con todos sus hijos.

Cuando sus hijos eran bastantes más pequeños, la también actriz siempre los preservó de la exposición pública y de los medios. Ahora que dos de ellos son adultos y otros transitan la adolescencia (menos las pequeñas de diez años, Stella y Estere), Madonna se ha relajado con este tema y suele compartir postales junto a su familia. Algo que sin dudas aman sus seguidores de todas partes del mundo.