El video que prueba la química entre Shakira y Alejandro Sanz

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, dice una de las frases más icónicas de la ‘BZRP Music Sessions #53', que tiene a Shakira como protagonista. Una canción que, a pocas horas de su estreno supo llegar al tope de las listas de éxitos, y rompiendo el récord como el tema latino con más visualizaciones en un día en YouTube, con un número de casi 64 millones en las primeras 24 horas. Además, la producción de Bizarrap llegó al primer puesto de Spotify a nivel mundial, siendo superado más tarde por ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Pero el éxito de la canción de Shakira no vino sólo, también llegó rodeado de polémica. Por supuesto, el escándalo tiene que ver con cada una de las frases que la estrella colombiana le dedicó a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía Martí. Por eso, tras el estreno de la Music Sessions las opiniones se dividieron en dos ’teams’: el de Shakira y el de Piqué. Entre los artistas que no dudaron en apoyar a la intérprete de ‘Si te vas’ estuvo Alejandro Sanz.

SHAKIRA Y ALEJANDRO SANZ COLABORARON EN 'LA TORTURA' Y 'TE LO AGRADEZCO, PERO NO'. FOTO: ARCHIVO

Mediante un tweet que decía “Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”, el cantautor español demostró su apoyo hacia Shakira, haciendo referencia al aullido de una loba, animal con el que se ha identificado la mujer oriunda de Barranquilla desde el lanzamiento del hit ‘Loba’. En ese marco es que los internautas hicieron revivir los viejos rumores de romance entre ambos artistas. Recordemos que, en diferentes ocasiones supieron colaborar para dos temazos clásicos de la música en español: ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’.

El video de la tensión entre Shakira y Sanz

Fue en 2005 que salió a la luz la primera canción del dueto entre Shakira y Sanz, causando furor por la sensualidad y el icónico baile que llevó a cabo la empresaria. Desde entonces, nacieron rumores de un supuesto romance entre ambos, ya que en el clip se notaba la química existente. Sin embargo, otro video casero grabado en 2007 volvió a circular en las redes, denotando, para algunos, que su relación va más allá de la amistad.

En el comienzo de dicho clip, Alejandro le comenta a Shakira: “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio. Muy bonita, nunca me han escrito una canción así”. En seguida, Shak le responde: “A mí tampoco”. Fue entonces que Sanz le propuso componer canciones para ellos mismos. “Claro, así no nos morimos sin que nadie nos haya escrito una canción”, dijo la colombiana, a lo que el español contestó con picardía: “Es verdad. Es que, ¿sabes? yo hubiera querido que me hubieras escrito una canción así. Tienes mucho talento”.

Minutos más tarde, Shak y Sanz juegan a conocerse por primera vez. “Me llamo Shakira Isabel“, dijo la latina mientras que Alejandro respondió: “Hola, encantado”. Finalmente, la tensión entre ambos se desborda cuando Sanz señala: “Hey, no me toques ahí, ¿la sensualidad forma parte de tu vida cotidiana o sólo de tu vida profesional?” y la cantante dudó: “No sé”.

El amor de Alejandro Sanz

Para desilusión de sus fanáticos, Alejandro Sanz tiene una linda relación de más de dos años con la artista cubana Rachel Valdés, por lo que las ilusiones de un noviazgo con Shakira quedaron atrás, sabiendo que sólo mantienen una larga y buena amistad.