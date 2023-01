Eiza González reaviva la polémica que tuvo con Miley Cyrus y Liam Hemsworth

La última semana ha tenido a dos mujeres como las protagonistas de la escena musical y, por ende, del mundo del espectáculo. Por un lado, Shakira está en boca de todos desde el lanzamiento de la ‘BZRP Music Sessions #53’, una tiradera dedicada a Gerard Piqué, el padre de sus hijos con quien atravesó una escandalosa ruptura a comienzos del 2022. Por otro lado, tenemos a Miley Cyrus con ‘Flowers’, el primer adelanto de su álbum ‘Endless Summer Vacation’, canción que también va dedicada a su ex pareja, Liam Hemsworth, pero desde el amor propio y la superación.

A partir de estos tremendos hits, que encabezan las principales listas de éxitos a nivel mundial, tanto el mundo del espectáculo como el público en general se vio dividido en dos bandos: aquellos que apoyan a las mujeres haciendo uso de la música como medio de expresión luego de una ruptura, mientras que, del otro bando están los que apoyan a los ex, Gerard Piqué o Liam Hemsworth.

Los tweets de Eiza González que reavivaron una polémica

Entre las celebridades que apoyaron públicamente la canción de la artista colombiana y el DJ argentino estuvo la actriz Eiza González. Mediante una serie de tweets compartidos en la plataforma del pajarito, la protagonista de ‘Descuida, yo te cuido’ expresó: “Feliz de apoyar a una latina que la está rompiendo!! Feliz de que estés de regreso haciendo música @shakira”. Un día antes, la mexicana había puesto: “Te amo @shakira”.

A pesar de que su intención era buena, la respuesta de los internautas no fue la esperada, sino que muchos le recordaron una antigua polémica que tiene a una supuesta infidelidad como factor común con la canción de Shakira. “Si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley >:( ya no hay vergüenza, Eiza. Quiere que le enseñe las fotos??? Quiere que le enseñe???”, se puede ver en el primer retweet.

De inmediato, Eiza dio su versión de los hechos defendiéndose con este mensaje: “Hola! Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Nunca. Por favor no distorsionen información”.

La supuesta infidelidad de la que todos hablan

Por esta serie de tweets, la ex protagonista de ‘Lola, érase una vez’ volvió a estar en el centro de la polémica cuando los internautas le recordaron aquella vez que salió con Liam Hemsworth, ex esposo de Miley Cyrus, siendo catalogada como la tercera en discordia. Fue en 2013 cuando Eiza González fue vista besándose con el actor australiano a tan sólo un día de haber anunciado su separación con la ex ‘Hannah Montana’.