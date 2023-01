Lali Espósito y un fuerte comunicado luego de las críticas que recibió Shakira

Luego de la salida de la music sessions #53 de Shakira junto a Bizarrap varios artistas comenzaron a apoyar a la colombiana y claro está que también ha recibido algunas críticas en cuánto a la de desproteccion que podría generarse en cuánto a sus hijos: Sasha y Milán, fruto de su relación con Piqué, quién no ha parado de ser el blanco de las críticas en las últimas horas por una sumatoria de infidelidades. Sin embargo una de las artistas que no se quiso callar es Lali Espósito quién lanzó un fuerte twitt en apoyo a la barranquillera.

"Desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica?", comenzó diciendo en cuánto a las críticas que recibió Shakira por ventilar su vida privada.

"Es música chiks y esto se hace desde siempre. Se ve que llama la atención si lo hace una mujer y una N1 como Shakira, no?", apuntando directamente contra quienes van detrás del prejuicio.

Sucede que la intérprete de 'Boomerang' continuó con una segunda parte yendo sin filtro contra la parte del ambiente de género urbano que cosifica a las mujeres con suma violencia, al poner sobre la mesa que ello es celebrado y bailado sin siquiera analizar el detrás de las letras.

"No los veo rascándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misogino, machirulo o violento... es más! Las cantan y bailan contentos. Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones, "opinión que nadie me pidió pero pasa por acá", besos", cerró su descargo.

Reafirmar una postura

Sucede que se volvió a hacer viral un video del 2019 en el que se la ve a Lali teñida de rubia y hablando sobre el mismo tema, una de las artistas que más anda luchando por los derechos de las mujeres en la industria musical y una igualdad en términos económicos.

En el video que publicó en user @laliiiespos destacando un fragmento de una entrevista que le hizo el animador, Alejandro Fantino en el que Lali habla sobre el hate que ha recibido por la salida de 'Lindo pero bruto', el single que estrenó en su momento con Thalia: "Nos hemos reído mucho de las críticas porque de verdad hay muchas canciones ofensivas que naturalizamos totalmente hacia nosotras: hacia nuestro cuerpo, si somos más perras o menos perras", sentenció en aquel entonces.

"Hay tanta música así en el género urbano, tantas letras así que hacer una canción que diga que 'un tipo se tiene que leer un libro para ser más culto, tampoco es tan grave", cerró refiriendose a la mirada que juzga desde un solo costado.

Las tres canciones dedicadas

Lali también ha tenido su era de ventilar cuestiones de su vida personal y en el que hasta ha confesado haber sufrido maltrato psicológico cuándo estuvo en pareja con Mariano Martínez y frente a ello ha decidido volcar todo el dolor y luego componer contundentes canciones contra el actor como ha hecho con: Boomerang, Ego y 'Lindo pero bruto', una canción en colaboración con Thalia.

Boomerang

En esta primera canción Lali hace referencia a la falta de confianza en una relación y también a los eternos prejuicios en como es uno siguiendo la letra se puede leer frases como: "Basta de hablar y de hablar, deja de mentir y lastimar si todo vuelve como un boomerang" // "Me haces reir y llorar hablas de mi para escapar, y todo vuelve como un boomerang". Apuntando no sólo contra Mariano Martínez sino también una indirecta para quienes la critican y cómo frente a ello se hizo más fuerte.

EGO

Aquí Lali apunta en cuánto a la toxicidad en una pareja, como fue su tortuoso vínculo con Mariano Martínez, y una mas que se suma a la desconfianza y el dolor en el que había un corazón roto: "Jugaste el fuego del amor sin red, creaste un alma de arena", reza en una de sus frases además de otras como: "Ya nunca más, voy a decir que es para siempre es para siempre, debo aprender a comprender que el amor duele cuánto me duele".

LINDO PERO BRUTO

Esta canción no es precisamente de Lali sino más bien de Thalia quién invitó a la artista argentina a ser parte del boom. Aquí se planea un ejemplo de estereotipo perfecto pero que en el fondo no todo es lo que parece pues: "Eres lindo pero bruto, tu tienes el talento bien oculto estás bien rico para un ratito, calladito es que te veo más bonito", un sutil palito hacia los hombres 'huecos' y que no son cariñosos con las mujeres.

