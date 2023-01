Cómo conoció a su esposo Hunter Doohan, la estrella de Wednesday

Wednesday (Merlina en Latinoamérica y Miércoles en España) sigue ganando fanáticos que quieren conocer todo acerca de los actores que brillan en Netflix. Uno de ellos es Hunter Doohan, quien le da vida a Tyler Galpin en la producción dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega.

El actor estadounidense, de 28 años de edad, está casado con Fielder Jewett, un productor que vive en California y obtuvo una Licenciatura en Artes en Estudios de Cine de la Universidad Wesleyan. Pero, ¿cómo se conoció con su esposo?

Bryan Cranston casó a Hunter Doohan y Fielder Jewett

El flechazo se dio por Tinder y al respecto, Doohan contó: "Nos conocimos como en 2015 y luego nos comprometimos durante la pandemia".

Y, en 'Keep It! podcast', añadió: "La pandemia fue genial para mí porque había estado filmando 'Your Honor' durante seis meses en Nueva Orleans. Así que regresé y de repente pudimos pasar tiempo juntos. Teníamos tantos amigos que se separaron o se casaron durante la pandemia o tuvieron un bebé".

Hunter Doohan, la estrella de Wednesday

Hunter y Fielder contrajeron nupcias en junio de este año, luego de estar comprometidos desde el 31 de diciembre de 2020. De hecho, fue el mismísimo actor Bryan Cranston quien los casó.