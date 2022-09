El antes y el después de Megan Fox

Megan Fox es una reconocida actriz y modelo estadounidense que logró alcanzar el reconocimiento mundial luego de su aparición en la película Transformers en donde interpretó el papel de Mikaela Banes. Gracias a su participación en dicho proyecto cinematográfico obtuvo numerosas nominaciones y el apoyo y el cariño de las personas. Sin embargo, no solo la admiran por su trabajo, sino también por su belleza. A continuación te contamos mostramos cómo fue cambiando la actriz a lo largo de los años.

Megan Fox cuando era joven. Imagen extraída de Pinterest.

En algunas ocasiones la estrella afirmó a The Wollywood Reporter que cuando era adolescente nunca fue la chica guapa del colegio. También, contó que usó aparatos y que se tiñó el pelo de color naranja, por lo que no era popular, sino más bien un bicho solitario. Por esta razón aseguró que llegó al mundo del estrellato por otros motivos. En otra entrevista para El Mundo, afirmó que las chicas de su colegio eran despiadadas y cómo sabían que ella quería ser actriz se burlaban mucho. Además, expresó que las chicas no la querían porque tenía una personalidad problemática y agresiva.

Megan Fox. Imagen extraída de Pinterest.

Pese a las situaciones que vivió cuando era más pequeña, en la actualidad todos le guardan cariño a la actriz. Asimismo, es de público conocimiento que se distingue por ser una de las mujeres más bellas dentro de Hollywood. Por esta razón logró que las mejores marcas de lujo acudieran a ella y por eso que se convirtió en representante de empresas como Armani.

Las transformaciones

Por otro lado, a medida que pasó el tiempo y fue avanzando en su carrera, muchos la criticaron por sus cambios físicos y la apuntaron con el dedo por haberse sometido a diversas cirugías plásticas. Con respecto a esta situación, a partir de 2007 las personas comenzaron a ver cambios en su rostro, específicamente en su nariz. Es por esto que dicen que se sometió a una rinoplastía, para lograr una forma más afinada y puntiaguda.

Megan Fox. Imagen extraída de Instagram.

Luego de un tiempo en una conferencia con la revista "Allure" le preguntaron si se había inyectado botox en sus labios y entonces Megan respondió: "Diré a las personas que cuestionan la autenticidad de mis labios, que se puede ver claramente que mis labios son mis labios".

Asimismo, con el paso de los años se fue notando que su rostro lucía cada vez más perfecto, por esto la actriz dijo en algunas ocasiones que era gracias a las exfoliaciones que se realizaba. También, recalcó que era importante una constante limpieza y cuidados pertinentes al tipo de piel. Pero, muchos especialistas desmintieron sus dichos, porque expresaron que para verse así pasó por tratamientos especiales, tales como pueden ser elevar sus cejas y rellenar sus mejillas para poder resaltar los pómulos. Sin embargo, Megan Fox es una mujer hermosa con o sin cirugías, por lo tanto cualquier cambio que se haga le sentará bien.