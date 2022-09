Karol G impone un código de vestuario para asistir a su tour: “Sentirse rica…”

Karol G demuestra con cada hit que es una de las artistas más exitosas del momento. No sólo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, la cantante colombiana resuena con cada una de sus canciones. Desde sus clásicos como “Tusa”, “Bichota” y “Ay, Dios Mío” hasta lanzamientos más recientes como “Provenza”, “Mami”, “Don’t Be Shy” y “Gatúbela”, no paran de sonar en cada estación radial, plataforma de streaming y fiestas.

Además, la artista colombiana estuvo de gira en el marco del “Bichota Tour”, con el que recorrió decenas de ciudades como Barranquilla, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. A pesar del final de este tour, recientemente Karol G anunció una nueva gira musical, esta vez bajo el nombre de “ Strip Love Tour ”. Con ella, empezó a recorrer algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, con el fin de llevar su música al tope de las listas.

KAROL G REVOLUCIONA LAS REDES CON SU INVITACIÓN AL "STRIP LOVE TOUR". FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Antes de dar inicio al tour en la ciudad de Chicago, Carolina Giraldo Navarro subió un carrete de fotografías a Instagram, impactando a sus 56 millones de seguidores. “YA NO AGUANTO MASSSSS YA QUIEROOOO VERLOOOOOOOSSSSSS” escribió Karol G en la descripción de la famosa publicación.

Ese mismo día la intérprete de “Mi cama”, había revelado que el Dj Agudelo 888 sería quien abriría todo el “Strip Love Tour”, por lo que recomendó a sus fanáticos llegar temprano para ir calentando motores. Otra de las pautas que anunció Karol para llegar al concierto en el Allstate Arena, Rosemont, IL, tenía que ver con la vestimenta.

El código de vestimenta que impuso la colombiana para los que asistan a sus shows. FOTO: Captura Twitter @karolg

En su cuenta oficial de Twitter, la “Bichota” anunció en qué consiste el código de vestimenta apto para asistir a sus shows: “Código de Vestuario para el concierto de Karol G: MIRAR LA PRENDA Y SENTIRSE RICA , MAMASOTA, GATÚBELA !!! $TripLoveTour MODE ON”.

En seguida, sus fanáticos comenzaron a subir videos con los conjuntos elegidos para lucirse la noche de su concierto, siendo reposteados por la propia Karol G en Instagram. Estos fueron un claro ejemplo de los outfits indicados para ser toda una “bichota” como la icónica cantante colombiana.

Finalmente, ese primer concierto fue todo un éxito, y algunos internautas subieron videos de la “Bichota” luciendo su pelo rojo por primera vez sobre el escenario, dándolo todo al cantar y bailar, e impactando a los presentes con una increíble llegada en un Ferrari al ritmo de “Makinon”.