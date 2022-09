Hailey Baldwin y su historia con Justin Bieber

Hailey Baldwin, hoy mejor conocida como Hailey Bieber ha hecho un enorme recorrido hasta finalmente para conquistar al cantante canadiense, Justin Bieber . La modelo lo conoció a los 15 años cuando ella era fan tanto de el como de Selena Gomez, y allí empezaron las primeras miradas por parte de Hailey.

Fuente: Imagen / Telemundo

Hailey como fan de Justin

En aquel entonces Justin, estaba vinculado con la estrella de Disney, Selena Gomez, con quién compartió 10 años.

Foto: Captura

Justin Bieber y Selena Gomez (2015)

La pareja de ellos tuvo varias idas y vueltas, rumores creados por los fans y que constamente creaban dolores de cabeza en su vínculo. Oficialmente cerró su larga etapa con la artista multifacetica y ya se empezaba a ver con Hailey.

Según palabras de Justin Bieber el reencuentro comenzó como una linda 'amistad', en el 2014.

"La gente está loca, yo estoy super soltero y ella es simplemente una buena amiga", expresó en la descripción del posteo.

El romance que fue y vino

En el 2016 blanquearon su relación pero al año ya estaban separados porque Selena Gomez volvió ha aparecer en la vida del cantante y Hailey Baldwin empezó una relación con Shawn Mendes que duró hasta el 2018.

Hailey Baldwin apareció con Shawn Mendes en la Met Gala (2018).

La relación dejó de funcionar y al poco tiempo se la vio nuevamente con Justin Bieber y los comentarios negativos en contra de ella no dejaron de surgir, tanto es así que las Selenators (Fandom de Selena Gomez), le empezaron a recriminar que la separación de Justin y Selena era por su culpa.

Hailey y su sí con Justin

La modelo decidió dar el gran paso de su vida al comprometerse con Justin Bieber el 7 de julio del 2018, la ceremonia fue secreta y en la ciudad de Nueva York y allí fue cuando Hailey cambió su apellido real por el de casada, Hailey Bieber.

El festejo del casamiento en Carolina Del Sur con la familia

En el festejo grande asistieron 150 invitados entre ellos varias celebrities como: Kendall Jenner, Kylie Jenner, Camilia Morrone, Joan Smalls, Katy Perry y Jaden Smith.

El gran sostén para Justin Bieber

Sucede que tanto Selena como Hailey lo han acompañado en momentos muy difíciles, la cantante por su parte insitiendole en que se rehabilitada cuando estaba con drogadiccion y Hailey quién lo acompañó en la dura etapa que hasta el día de hoy enfrenta que es la enfermedad Lyme.

Hailey no sabe despegarse de Justin porque mutuamente se eligen y no como un decir si no en el constante accionar. Se han visto fotos de cómo lo acompaña gira a gira con una gran sonrisa en el rostro, orgullosa del largo recorrido y mismo el quién le ha dedicado la canción "Anyone" en la que en una parte reza // Mirando hacia atrás en mi vida, eres lo único bueno que me ha pasado // Si no eres tu, no quiero que sea nadie.