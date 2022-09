¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá en un segundo si eres una persona relajada

Los test de personalidad siguen siendo los más elegidos por los internautas en las redes sociales. En segundos brindan asombrosos resultados que cautivan a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de manera muy rápida, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Deseas saber lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Mano: eres alguien muy inquieto, cariñoso y leal. Te encanta estar en pareja y crees que todos tienen una media naranja esperando ser encontrada. No toleras que te digan qué hacer y huyes de los lugares en los que no te permiten crecer. La zona de confort no es para ti. Jamás te quedas en el mismo sitio por mucho tiempo y con frecuencia buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades.

Ave: te caracterizas por ser alguien que vive el presente y disfruta del hoy como si no existiera un mañana. Eres una persona que nunca tiene un no como respuesta. Disfrutas del ahora porque eres consciente de que es lo único seguro que tienes. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón y eres capaz de dar absolutamente todo por ver felices a quienes más amas.

Los test de personalidad son los más elegidos por los internautas en las redes sociales / istockphoto

Corazón: te destacas por ser una persona relajada. Buscas siempre verle siempre el lado bueno a todo y sobresales por tu optimismo. Eliges no generarte falsas ilusiones y te dejas sorprender con lo que te sucede día a día. Disfrutas de la libertad y del tiempo al aire libre. No guardas rencor a quienes en algún momento te hicieron daño y sueles perdonar con mucha facilidad.