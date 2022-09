¡Come sin culpa! Tartas saludables de verdura con masa integral y mix de semillas

Esta receta de tarta es la que has estado buscando durante toda tu vida y no encontraste hasta hoy. Bueno, por ahí la buscaste por mucho tiempo o solo no sabías su poder de tentación. Pero aquí va una propuesta saludable para añadir a tu plan alimenticio. Toma nota y sigue el paso a paso.

Tarta saludable para compartir. Fuente: Aloe

Ingredientes:

Masa

650 de harina integral

Mix de semillas al gusto: sésamo, chía, lino, girasol

300 ml de agua a temperatura ambiente

3 cucharadas soperas de aceite de girasol

Sal al gusto

Relleno

1 cebolla

1 diente de ajo

1 kilo de acelgas limpias y cortadas en trozos

2 huevos

1/3 de taza de crema

Queso de baja materia grasa a tu gusto o queso de rallar

1 cucharada de mantequilla (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Rinde 6 tartas individuales de 14 cm de diámetro o 2 tartas grandes de 32 cm de diámetro.

Procedimiento:

Primero debes formar una corona de harina integral sobre la mesada previamente limpia. Seguro te preguntarás ¿cómo formo una corona de harina? Y es tan simple como volcarla sobre una superficie y con la ayuda de la base de un bol, apoyarlo levemente en la pequeña montaña de harina y dibujar pequeños círculos en el medio. De esa forma, ya podrás tener una suerte de volcán, en la industria culinaria llamado corona, listo para preparar estas tartas riquísimas. Corona a modo de ejemplo. Fuente: Taringa

Sobre los bordes añade la sal y el mix de semillas. En el centro, incorpora poco a poco el agua (que recuerda debe estar a temperatura ambiente) y el aceite. Mezcla con cuidado todos los ingredientes y obtendrás la masa. Si notas que la consistencia es muy dura recuerda nunca añadirle más agua. Déjala reposar envuelta en papel antiadherente en el refrigerador por aproximadamente 1 hora. Mientras tanto prepara el relleno.

Corta la cebolla en tiras bien finas y sobre una sartén añade la mantequilla y cocina junto con la cebolla hasta que esta se vea dorada. Una opción más saludable es rehogarla en el microondas. Para hacerlo, vierte agua hasta tapar la cebolla en un plato hondo, séllalo con papel antiadherente y pínchalo para que elimine el vapor durante la cocción. Llévala al micro hasta que la textura sea blandita.

A las cebollas añádeles ajo picado y acelga cortada a grandes trozos. Deja que las hojas se cocinen un poco, notarás que pierden volumen. Antes de maldecir a esta verdura noble por reducirse tanto, aparta la preparación del fuego.

En un recipiente mezcla dos huevos, la nata, salpimienta y agrega la mezcla de la acelga.

Para este punto, retira la masa del refrigerador y separa 6 bollos si quieres realizar tartas individuales de 14 cm de diámetro. Si prefieres de tamaño estándar de 32 cm, solo separa 2 bollos. Ahora, comienza a estirarlos con la ayuda de un palo de amasar. Estíralos de aproximadamente medio centímetro de grosor y colócalos sobre moldes para tartas de 14 cm o de 32 cm aptos para el horno, previamente aceitados. Disfruta sin culpa cada una de sus porciones. Fuente: Aloe

¡Tip MDZ! Luego de acomodar en cada molde la masa de nuestra tarta, debes pinchar con la ayuda de un tenedor algunos lugares de la superficie, para que esto evite que la masa se infle. Luego, vierte el relleno y coloca trozos de queso por encima o lluvia de queso rallado. Hornea a 200 °C por aproximadamente entre 20 minutos a media hora de optar por las tartas grandes o 12 minutos a 15 si las tartas son individuales. Sabrás que están cocidas cuando las veas doradas.

¡Listo! Ya no tienes excusas para consumir comida chatarra. Elabora estas tartas saludables y cuéntanos cómo te salieron. En redes sociales nos encuentras como @mdzol.