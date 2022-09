Así luce Avril Lavigne tras 20 años de trayectoria en la música

Avril Lavigne es una de las cantantes canadienses que más ha marcado el género del funk - pop - rock en los años 2000. Hoy ya con 31 años sigue estando en vista de todos. Su carrera ha sido larga y repleta de varios éxitos.

Sus comienzos

El primer tema que lanzó al arrancar su camino como solista fue Complicated, logrando ser una de sus canciones más icónicas.

Tanto es así que a logrado que con tan sólo 19 años haya recibido nominaciones en los Grammys Awards en la terna canción del año. La canción hasta el día de hoy cuenta con más 358 millones de visualizaciones.

A pesar de que en aquel momento Avril fue rechazada por varios productores dado que su impronta estaba en el comienzo del lado del Punk- Rock ella estuvo presente bastante tiempo buscando un buen equipo que se adaptara a sus géneros musicales tanto es así que de estar en Arista Récords, saltó a la productora The Matrix.

La canción debutó dentro de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos estando en el puesto 68 y al cabo de 10 días se ubicó en el segundo lugar.

El primer álbum que la llevó a la cima

En el 2002 sacó a la venta su primer disco de estudio llamado "Let go" que contó con 13 temas: Losing Grip, Complicated, Sk8er Boi, I'm with you, Mobile, Unwanted, Tomorrow, Anything but ordinary, Things I Will never say, My World, Nobody's full y naked.

Avril Lavigne

Tapa de su disco- Let go

Foto: Imagen / Captura

Su reconocimiento más ansiado

Sucede que Avril Lavigne, cumple 20 años de la llegada de su primer disco "Let her go" que jugaba con la rebeldía de los adolescentes dejando en claro que lo Skateboardings no eran un delito y vistiendo con looks más dark si se quiere que marcaban un estilo determinado en los adolescentes y que hasta el día de hoy lo podemos seguir viendo en algunos artistas como Emilia Mernes y Billie Eliish, entre otras.

Foto: Imagen / Captura

Avril Lavigne contenta al ver su estrella.

Este miércoles Avril fue partícipe de un momento único y es que en honor a tantos años de trayectoria le pusieron una estrella en el Paseo de la fama en Hollywood.

"Es uno de los días más felices de mi vida, esto es una locura porque aún me acuerdo cuando pasaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría", comenzó diciendo en su discurso.

Y siguió: "No puedo creer que hayan pasado 20 años y tantas cosas buenas después de ese álbum. Me siento muy agradecida con todos los que valoran y se han identificado en algún momento de mi música", contestó con mucha emoción.

En motivo de sorprender a sus fanáticos por tanto amor en el mes de aniversario número 20, Avril decidió sacar una nueva versión de "Let her go".

Los 2 posteos de Avril con su estrella

La artista aprovechó su paso por el paseo de la fama y se tomó algunas fotos para que queden en su recuerdo y así lo plasmó ante sus 11 millones de seguidores en Instagram:

"Mira mamá, tengo una estrella en el Paseo de la fama Hollywood", decía en la descripción mientras se lograba ver un carrusel de 8 fotos en la que posaba con todo su equipo de producción además de estar acompañado por el rapero Machine Gun Kelly.

Y en el otro compartía la previa de todo el montaje: "La inauguración de mi estrella en el Paseo de la fama de Hollywood". Allí la artista subió 10 fotos también en modo de carrusel mostrando como instalaban su reconocimiento en Hollywood y hasta una foto de cuando ella era muy pequeña y se acostó arriba de una de las estrellas, claro está recreando el momento ahora en el 2022.