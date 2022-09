Jorge Bernal dijo todo lo que tenía que decir sobre “hoy Día”

Jorge Bernal habló luego de su salida de Telemundo y no dejó tema sin tocar. Algunas de las cosas más resonantes que dijo se refieren al fin de Suelta la Sopa y a la posibilidad de volver a hoy Día, donde ya estuvo como invitado.

Luego de lo que significó el fin de Suelta la Sopa y su salida de Telemundo, todo parece indicar que Jorge Bernal se encuentra transitando nuevos rumbos y decidiendo los siguientes pasos a seguir en su carrera.

En una entrevista que brindó hace apenas unos días, el presentador cubano compartió algunas claves de las intenciones que tiene. Por lo que dijo, no tendría inconvenientes de volver a hoy Día donde ya estuvo como invitado.

“Amanecí contento y lleno de energía, algo que jamás sucede un lunes”, expresó en su cuenta de Instagram cuando subió una imagen de lo que fue su visita al programa que conducen Adamari López y otras figuras.

Acerca de si regresaría o no, Bernal dijo que si lo vuelven a invitar, no dudaría en aceptar. También remarcó que para él esto significaría madrugar, lo cual no le gusta, aunque sería un sacrificio que haría sin inconvenientes.

Jorge Bernal: esto dijo acerca de su salida de Suelta la Sopa

Uno de los puntos más interesantes de las declaraciones que hizo Jorge Bernal se refiere a cuando le preguntaron por su salida de Suelta la Sopa, programa que condujo desde el 2013.

Cabe destacar que, según el periodista Javier Ceriani, a Bernal se le venció el contrato y Telemundo decidió no renovárselo ya que no sabían qué función darle.

Bernal confesó que la principal diferencia que siente pasa por la manera en la que actualmente elabora la información. “Lo que extraño es digerir información más de lo que uno puede aguantar, saturarme en la noticia de entretenimiento”, indicó al respecto. Jorge Bernal y su paso por Hoy Día

También dejó en claro que ahora aprovecha para ser “más selectivo” y que elige cuáles son “las cositas” que tiene que digerir.

Así y todo, confesó que extraña el “diario vivir de estar consumiendo tanta información”.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué piensas acerca del momento que está viviendo Jorge Bernal? ¿Crees que volverá a hoy Día luego de su salida de Suelta la Sopa?