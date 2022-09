Cuántas hijas tuvo El Pescaílla

Lola Flores y Antonio González, "El Pescaílla", se casaron un 27 de octubre de 1957 en una arriesgada boda secreta. Rápidamente, ambos pasaron a ser el clan de artistas más importante de España. A los 7 meses de esa celebración, nació Lolita, una de las hijas que juntos tuvieron.

El Pescaílla se dio el gusto de vivir "la boda del año". Tras muchos obstáculos y rumores, se enamoró de Lola Flores y siguieron adelante con su amor. Todo comenzó una noche actuando en Barcelona, cuando Lola se fijó en “un gitano guapísimo de aire romántico que cantaba y bailaba la rumba catalana como nadie. Se cruzaron nuestras miradas”, tal como confesó ella misma en una oportunidad.

Se trataba de Antonio González, El Pescaílla, que años después definió su historia de amor como un auténtico flechazo. Más allá del historial amoroso y revolucionado del que venía la actriz, El Pescaílla le pidió matrimonio aunque, recordando sus compromisos pasados, le advirtió:

“Te conozco muy bien, no te vas a reír de mí como te has reído de todos, te doy 20 días de plazo”. A ello, en ese momento Lola reflexionó: “El peligro era yo, que no fuera otro capricho. Recordé su hombría, su arte gitano y aquellos dos meses vividos en Mallorca”.

Luego de la boda, Lola por fin consiguió formar su ansiada familia con Lolita que ya era su hija, Antonio y Rosario. La niña Antoñita, nacida de la relación de Antonio con Dolores Amaya, se crió de manera muy cercana y familiar al resto de sus hermanos, con los que hoy en día todavía mantiene un trato cordial.

Al matrimonio lo mantuvieron casi 40 años con sus relaciones paralelas más o menos encubiertas. El amor que tenían era lo bastante sólido y profundo como para que la vida de El Pescaílla, una vez que falleció Lola en el 95, quedara arruinada por no poderla superar, hasta que él también murió en 1999 a los 74 años.

El Pescaílla junto a Lola Flores y sus hijos

Las hijas de El Pescaílla

El Pescaílla tuvo en total 4 hijos, considerando a su primogénita Antonia. Junto a su esposa Lola Flores criaron a los tres que tuvieron juntos, Lolita, Antonio y Rosario. Sus vidas siguieron adelante y hoy están vivas Antonia y las cantantes Lolita Flores (1958) y Rosario Flores (1963) mientras que su único hijo varón, Antonio Flores, falleció en 1995.

Las nietas de los dos artistas fallecidos son las actrices Elena Furiase (de la hija de Lolita) y Alba Flores (de la hija de Antonio

¿Cómo recuerdas a Lola Flores y El Pescaílla?