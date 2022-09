Soñaba a lo grande: estos eran los planes de Selena Quintanilla antes de morir

El fallecimiento de Selena Quintanilla paralizó a la industria de la música, a sus fanáticos y a sus familiares y amigos. Pues, tenía tan solo 23 años cuando, la noche del 31 de marzo de 1995, recibió un disparo por parte de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans. A pesar de que la llevaron rápidamente al hospital, la joven cantante perdió la vida de inmediato, lo cual causó gran conmoción en la comunidad latina.

A 27 años de su partida, el legado de Selena sigue más que vigente, gracias a todos sus seguidores que continúan haciendo conocer sus éxitos y su historia. Canciones como “Amor Prohibido”, “Como La Flor”, “Bidi Bidi Bom Bom” y “Si Una Vez” suenan en cada fiesta latina que se realiza en cualquier parte del mundo, porque se trata de clásicos que pocos podrán olvidar.

SELENA QUINTANILLA TRIUNFÓ COMO LA CANTANTE DE "SELENA Y LOS DINOS". FOTO: ARCHIVO

Además, en las últimas décadas se han grabado películas y series en su nombre, con el fin de honrar a la inigualable “reina del tex-mex”. Es que Selena Quintanilla tenía toda una vida de éxitos por delante, pero le arrebataron todo eso muy temprano. Por esto, muchos se preguntan qué sueños y planes tenía la artista nacida en Texas por cumplir si no hubiera sucedido tan desafortunado desenlace.

El sueño que Selena Quintanilla no llegó a cumplir

Selena ya era ganadora de dos premios Grammy, tenía discos y hits exitosos y llenaba estadios con miles y miles de fanáticos que deseaban verla cantar, por lo que su sueño en el mundo de la música estaba casi cumplido. Aun así, en una entrevista con Ana María Canseco en 1994, Quintanilla reveló: “Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional, no solamente de la música mexicana, también de la música en inglés. No tengo que ser un éxito en el mercado inglés, no más tengo que tratar y pues ser lo mejor que puedo ser”.

Pero Selena tenía otro deseo desde que se casó con Chris Pérez, el guitarrista de “Selena y los Dinos”; este era el de formar una familia. “Solo espero estar viva, espero que cantando todavía y, tal vez dentro de 10 años, bajarle un poco al ritmo para tener una familia”, se sinceró la artista en otra ocasión.

Su viudo también reveló cuán fuerte era el sueño que tenían de formar una familia en su libro “Para Selena con amor”. Allí, confesó que habían comprado un terreno, donde planeaban construir su casa y criar a sus hijos. Selena deseaba tener al menos cinco niños, mientras que Pérez aseguró que sólo quería dos. Tras su fallecimiento, Chris decidió vender dicho terreno para no sufrir recordando sus planes en ese lugar.

Qué dijo el hermano de Selena sobre los planes que ella tenía

La duda sobre qué sería de Selena en la actualidad si no hubiera fallecido, se le ha presentado a más de uno. Hasta el propio periodista de Suelta La Sopa, quien le preguntó al hermano de la reina del tex-mex, AB Quintanilla, qué piensa él que hubiese ocurrido. “En los últimos días Selena ya estaba cansada porque estábamos trabajando como locos. Y ella era una persona de familia y ella quería familia. No podía tener eso y cantar al mismo tiempo. Ella iba a pedir un año o dos años para tener un hijo o hija y después regresar otra vez”, respondió con mucho dolor Abraham.