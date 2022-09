Las escenas más peligrosas de Tom Cruise en Misión imposible

A esta altura, no hay dudas de que Tom Cruise es uno de los actores de acción más importantes de la historia, y también de los más arriesgados. Esta revelación radica en su fascinación por realizar él mismo sus propios stunts (acrobacias) sin necesidad de contratar a un doble. Estas han sido las escenas más peligrosas en Misión imposible.

Tom Cruise sigue demostrando que no le tiene miedo a nada. A sus 60 años volvió más arriesgado que nunca y una vez más como el protagonista de toda la saga de Misión imposible. Sin dudas, no podría haber otro actor capaz de realizar las escenas como él las hizo.

Es evidente que grabar películas de acción es su pasión y justamente a Cruise le conllevan un riesgo constante. Y es que casi siempre ha preferido descartar a los dobles de acción —quienes habitualmente son los que más peligro corren— y ser él mismo quien grabe todas las escenas, aun las más aventuradas.

Ha llegado a realizar secuencias de acción incluso a 25 mil pies de altura y por esa razón se han recopilado las escenas más peligrosas de Misión imposible.

Misión imposible: las escenas más peligrosas

Comenzando por la película de Misión imposible más antigua, Protocolo fantasma, una de las escenas más peligrosas que vivió Tom Cruise fue cuando subió solo con ayuda de un arnés y logró algo épico.

En Misión imposible: Nación secreta la escena más difícil fue la de mantenerse colgado de un avión y que tuvo que hacer con sumo cuidado debido a que cualquier error lo podía llevar a la muerte.

En otra tuvo que entrenarse con buzos, y como no podía ser menos, Tom realizó todo con un gran entrenamiento y ningún doble. No obstante, no fue de las escenas más peligrosas.

Una de todas las escenas peligrosas que vivió Tom Cruise en Misión Imposible

La que tuvo más repercusión tuvo fue cuando realizó un salto en paracaídas, posiblemente puede que se trate de la más peligrosa. El junto a su doble y el camarógrafo se tiraron desde un avión en movimiento a más de 25 mil pies de altura. Lo más complicado fue terminar la escena antes de abrir el paracaídas, y por supuesto, sin que sea demasiado tarde para lograrlo.

Aunque Tom Cruise ha sido un experto toda su vida en manejar motos, en Misión imposible 5 tuvo que andar sobre un terreno complicado. Aunque pensaron en asegurarlo con arneses, decidió hacerlo todo sin ningún tipo de protección, increíble.

En la última Misión imposible, y pese a la edad que ya tenía, nadie pudo lograr que Tom deje de hacer sus propios stunts. Lo más peligroso que hizo fue saltar con una moto por una rampa en un acantilado. Eso sí, se dijo que practicó esta escena durante un año con diferentes motos y paracaídas. Así se habría asegurado su integridad física.

¿Qué opinión merece lo arriesgado que ha sido Tom Cruise en esta exitosa saga de Misión imposible?