Impactante video de Tom Cruise colgado de una avioneta en movimiento

Tom Cruise es único. Sin lugar a dudas no hay otro actor en Hollywood que deje todo en un set de filmación, poniendo en juego su vida y no aceptando tener dobles de acción. Para ello es dueño de un cuerpo bien entrenado y de un gran estado físico, el que admitió mantiene combinando diversas disciplinas que no permiten que sus músculos se acostumbren.

Pero siempre puede estar en peligro, más si se tiene en cuenta el tipo de películas de acción que acostumbra a protagonizar. Eso fue lo que le pasó durante el rodaje de Misión Imposible 6, cuando un salto mal calculado le costó daños en sus costillas y una torcedura de piel.

En este momento, Tom Cruise se encuentra en plena filmación de su nuevo film, Misión Imposible 7: sentencia mortal, y unas imágenes que se viralizaron recientemente dejaron en evidencia cuán arriesgado es a la hora de ponerse en la piel de Ethan Hunt.

El actor fue captado sentado en el ala de una avioneta que está en pleno vuelo y hablando a cámara con total tranquilidad. En cuestión de segundos, el plano de la toma se abre y la aeronave comienza a hacer piruetas y la estrella de cine queda colgando de ella.

Pero eso no es todo, porque unos minutos después y desde otra avioneta, se acerca el director de la película, Christopher McQuarrie, y le pide a Tom Cruise que termine de dar su discurso así aprovechan la luz del día en las tomas.

Las imágenes dieron la vuelta por Internet y rápidamente los usuarios de las rede sociales destacaron su talento, compromiso y locura a la hora de rodar Misión Imposible. “Por estas cosas, amo a este sujeto. Es la definición de lo que es una estrella de cine, un animador. Hace todo para entretenernos y vender entradas”, escribió uno en Twitter.

Tom Cruise colgado de la avioneta.

Mientras el video que promociona el film se filtró luego de su presentación en la Cinema Con, la productora Paramount Pictures anunció que esta entrega de Misión Imposible tendrá dos partes y contará con un reparto de lujo: Tom Cruise, Rob Delaney, Henry Czerny, Ving Rhames, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell y Cary Elwe.