El duro relato de Chrissy Teigen que impactó entre las celebrities

Christine Diane Teigen, popularmente conocida como Chrissy Teigen cuenta con 39.3 millones de seguidores en Instagram y en sus redes vuelca constantemente el amor a sus tres hijos Luna Simeone Stephens, Miles Theodore Stephens y Jack (que falleció a las 20 semanas) y otro en camino del que aún no se ha mencionado, todos fruto de su amor con John Legend.

Fuente: Imagen / Chrissy Teigen

La familia espera por el nuevo integrante.

El momento que ha marcado sus vidas para siempre

No todo fue felicidad en la familia, puesto que en el 2020, Chrissy tuvo un aborto espontáneo y así fue como tomó coraje para comunicarlo por medio de su Instagram.

"Y al hijo que casi tuvimos, hace un año me diste el dolor más grande que podía imaginar para mostrarme que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso si no quisiera, no llegué a cuidar de ti pero viniste y fuiste a conseguir que me ame a mi misma, y cuidar de mi misma porque nuestros cuerpos son preciosos y la vida es un milagro. Me dijeron que sería más fácil, pero sí, eso aún no ha empezado. Mamá y papá te aman por siempre", rezaba el posteo.

Luego de sus palabras varias celebrities salieron a apoyarlos: París Hilton, Hailey Bieber, Channing Tatum, Salma Blair y Melissa Fumero, todos les expresaron cariño tanto a Chrissy como a John.

Pasaron 3 años y aún lo recuerdan

Chrissy Teigen fue consultada por el momento por el que tuvo que atravesar años anteriores y del cuál ha hecho reflexiones de forma muy pública por sus redes sociales y desde el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg, en Beverly Hills volvió a hacer declaraciones sobre aquel instante shockeante y del que recibió apoyo de John Legend: "Cuándo estaba embarazada de Jack, mi tercer hijo, tuve que tomar varias decisiones difíciles y dolorosas. Era claro que ninguno de los dos íbamos a sobrevivir sin intervención quirúrgica", comenzó diciendo.

A lo que tiempo después sumó que debía salvarse dado que el bebé no tenía posibilidades de vivir: "Tomamos esa decisión, fue un aborto, para salvarme".

Fuente Imagen / @chrissyteigen

Chrissy Teigen y John Legend

(2020)

Ya en el cierre hizo un mea culpa de sus dichos: "En aquel momento yo dije que fue una perdida, y me frustró que no dije lo que era y me sentí una tonta porque me tomó más de un año entender que lo que realmente tuvimos fue un aborto", explicó.

La cuarta oportunidad para ser feliz

Hace unos meses Chrissy compartió en su cuenta de Insatgram que esperan a su cuarto bebé y con suma felicidad así fue que lo expresó en uno de sus posteos

"Los últimos han sido un borroso de emociones, por decir lo menos pero la alegría ha llenado de nuevo nuestro hogar y nuestros corazones otra vez. Mil millones de disparos después (en la pierna como puedes ver). Tenemos otro en camino. Cada cita me he dicho a mi misma 'Está bien, si hoy es saludable lo anunciare' pero luego respiro un suspiro de alivio al escuchar un latido y decidir que estoy demasiado nerviosa. Creo que nunca saldré de una cita con más emoción, que nervios. Pero hasta ahora todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzadora e increíble", concluyó.

Por su parte John Legend le ha dedicado su single "Wonder Woman" hablando de lo guerrera y de cómo lo enamoró.