Así fue la dura infancia de Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat es uno de los músicos más sinceros y abiertos respecto a su historia personal. En más de una ocasión, el cantante español ha revelado algunos de los momentos que más lo marcaron en su vida, principalmente en su infancia. Pero no lo hizo de cualquier forma, sino que eligió la música como su vía de comunicación y desahogo para contar desde adentro su experiencia de vida.

El intérprete de "De vez en cuando la vida" nació el 27 de diciembre de 1943 en Pueblo Seco, Barcelona. Según sus relatos, Joan Manuel nació en el seno de una familia obrera; su padre, José Serrat, fue un anarquista afiliado a CNT, y su madre, fue la ama de casa Ángeles Teresa.

Cuando era niño, jugaba solo o en compañía en las calles que formaban parte de su barrio. La infancia que tuvo lo marcó para toda la vida, a tal punto que muchas de sus canciones nos revelan cómo era su día a día. Algunos ejemplos son La Carmeta, La tieta, El drapaire, entre otros. Pero, sin lugar a dudas, el tema musical que sirve como himno de su infancia es Mi niñez.

El cantante no ha dudado en hablar de su infancia. FOTO: Archivo

En dicha canción, Joan Manuel Serrat nos regala una pizca de su vida en aquel barrio: “Tenía diez años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio“, dice al comienzo del tema. “Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura, y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo algún viejo organillo o mi radio de galena“, dice otra estrofa de Mi niñez.

Debido a que el cantante vivió toda su infancia en el n.º 95 de la calle de Poeta Cabanyes, los ciudadanos de dicho barrio decidieron colocar una placa conmemorativa en la fachada de dicha finca. Por otra parte, esta casa fue inmortalizada en los videoclips de varias de sus canciones; lo que provocó que muchos fanáticos pudieran conocer cómo era por dentro el lugar donde se crío el cantante.

La infancia y la familia de Joan Manuel Serrat lo convirtieron en la persona que es hoy en día, según su juicio: “Aquel que fui de alguna manera es el que soy. Aspiro a haber sido capaz de conservar aquel que fui, lo que aprendí en mi casa... La riqueza mayor que he podido acarrear es lo que mis padres me enseñaron con su ejemplo. He tenido la suerte de tener buenos maestros y de haber complementado lo que he asimilado con todo aquello que me ha ido ocurriendo“.

“Yo quiero la niñez como el tiempo de la felicidad, de la luz, del descubrimiento. Luego, en la vida, la felicidad me ha ido salpicando, soltando las migajas que suele soltar. Las he ido a pillar al aire y aprovecharlas. Estoy muy agradecido a la vida. Pero el tiempo de la luz, del verano, de la fruta, ése es el tiempo de la niñez“, finalizó el músico.