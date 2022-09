El gran mensaje que dejó Salma Hayek sobre una parte de su vida

Salma Hayek, es una importante y reconocida actriz y productora de México y que ha contado con una nominacion para los Oscars como mejor actriz principal / de reparto y que su labor ha trascendido hacia Hollywood, sin embargo se habla mucho de su talento en pantalla grande y poco sobre su vida privada, puesto que es muy reservada de lo que sucede en su circuito familiar.

Este año la actriz de películas como Frida, Eternals, La Casa de Gucci y Corazones solitarios abrió su corazón y dejó espiar más la unión que tiene con su única hija, Valentina Paloma Pinault fruto de su amor con el empresario Francois Henri Pinault y que ya había mostrado previamente cuándo era más chica

Pasaron los años y ya Valentina se empezó a mover en el mundo del modelaje y hasta se la ha visto reiteradas veces posando para diferentes medios de moda, como fue el caso en que promocionó el día de la madre para la revista magazine Vogue junto a Salma y la sección "Qué hay en mi bolso".

Miradas cómplices en todo momento, chicana sobre los bolsos de Yves Saint Laurent que muestran y abrazos con una descripción qué decía: Feliz día de las madres a todas las madres mexicanas y a todas las madres del mundo que celebran hoy.

El lazo que ha creado con su hijastra

Sucede que Salma tiene un vínculo muy afectivo con la primera hija de su marido llamada, Mathilde Pinault.

Se trata de una joven que ya ha modelado para Balenciaga y Vogue pero particularmente llama la atención que tiene un muy buen vínculo a su vez con Valentina quién no sólo le likea las fotos si no que además posan juntas para diversas campañas.

Los dichos de Salma Hayek sobre la maternidad

La actriz conversó para el medio digital, Soy Carmín y comunicó que en un momento su tarea en la actuación se vio en peligro por decisión propia: "Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde, lo hice ya que encontré al hombre de mi vida que tenía una carrera estable. Era un momento en que yo ya tenía ganas de tener a mi hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, expresó.

Francois y la manera en que la ha ayudado a su esposa a sortear las dificultades: "Yo estaba dispuesta a no trabajar pero cuando Valentina tenía poco menos de un año, me dijo que tenía que regresar a trabajar porque en algún momento podría haber llegado a extrañar mi profesión, porque además es una que celebra, porque permite darle rienda suelta a mi creatividad y porque soy artista", opinó la productora de Santa Evita.

El último posteo de la familia completa Salma Hayek subió a su cuenta de Instagran una foto en la que toda la familia está de vacaciones en un lugar paradisíaco. Allí figuran los hijos de Francois Pinault: Valentina Paloma Pinault (única hija en común con la mexicana), Agustín James Evangelista, Mathilde Pinault y Francois Pinault.