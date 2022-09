¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si eres una persona cuidadosa

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. Exponen asombrosos resultados que encantan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de una forma muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Rostros: te caracterizas por ser alguien nunca haría algo para perjudicar a quienes más quiere. Tomas todas tus decisiones en base a tus seres amados. No haces nada sin saber qué opina primero tu familia. No te gusta enseñar tus sentimientos con extraños por temor a que te hagan daño. Posees un corazón muy puro y noble. Siempre tratas de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Eres muy sensible y cariñoso.

Corazón: eres una persona cuidadosa que presta atención a todos los detalles. Detestas prejuzgar y siempre prestas tu oído para escuchar todas las versiones de los hechos. Para ti, todos tienen la posibilidad de cambiar y mejorar sin importar las equivocaciones que cometieron en el pasado. Sueles perdonar con mucha facilidad y no hay espacio para el rencor en tu cuerpo. Detestas las limitaciones y huyes de los espacios que no te permiten ser tu mismo.