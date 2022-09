Las dos fotos de Florencia Peña que conquistaron miles de corazones

Algunas semanas atrás, Florencia Peña fue cancelada, otra vez, en su cuenta de Instagram. A raíz de esto, señaló: "Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte pero hay momentos en donde digo es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo".

Flor Peña

Y, en diálogo con Guillermo Andino y María Belén Ludueña, manifestó: "Si mi intención siempre es inspirar. Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuerte pero la verdad que cuando pasan estas cosas hay muchas mujeres que me dicen ‘si te pasa a vos cómo no me va a pasar a mi’".

"¿Cuál es el problema? ¿que yo me muestre en bikini?. Soy una mina que intentó siempre llevar alegría, inspiración. Podes no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar no hay problema", afirmó Peña.

Acto seguido, manifestó: "No quiero agradarle a todo el mundo ni que todo el mundo me quiera, lo que quiero es que me dejen ser. Es como si tuviera que dar explicaciones todo el tiempo de por qué soy esta que soy".

Hoy, tras entablar conversación con la empresa, logró que Instagram le devolviera su cuenta y regresó a la virtualidad recargada. En una de sus últimas publicaciones, Florencia compartió dos fotos que conquistaron miles de corazones. En las imágenes se la ve con un precioso vestido que lució en LPA, el programa que conduce en América TV.

