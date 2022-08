¿Cuáles son las cinco mejores pizzerías de Nueva York? Si eres fanático de este plato típico de la cocina italiana que se ha convertido en un clásico de la comida callejera seguramente te interesará este ránking elaborado por 50 Top Pizza, en el que expertos italianos de Paestum, cerca de Nápoles, evalúan cuáles son los mejores restaurantes que ofrecen la mejor pizza al estilo italiano.

Dentro de los Estados Unidos, Nueva York se consagra como la capital de la pizza, con nueve de las mejores 50 pizzerías. Aquí el detalle de las cinco mejores de Nueva York para que puedas conocerlas y probarlas todas.

Una pizza Napoletana

Ocupa el primer puesto en el ránking, lo que posiciona a @unapizzanapoletana como la mejor pizzería de todo Estados Unidos. “En una profesión llena de perfeccionistas un poco descentrados, pocos cocineros han construido una reputación de obsesión y devoción por la artesanía como el gran maestro de la pizza de la ciudad de Nueva York (y Nueva Jersey), Anthony Mangieri”, escribió uno de los críticos gastronómicos más reconocidos.

Una de las especialidades de Una pizza napoletana: con mozzarella de búfala, almendras y albahaca fresca.

Ubicada en 175 Orchard Street, tienen los sabores clásicos y también especiales cada semana. Una de sus especializados es la pizza con mozzarella de búfala, aceite de oliva de Sorrento, trozos de Taralli Napoletani con almendras y pimienta negra, ricota de leche de búfala y vaca, albahaca fresca y sal marina de Sicilia. Abierto desde las 5 pm hasta que “se agote la masa”, como ellos mismos dicen.

Ribalta

Esta pizzería, ubicada en 48 E 12th St, New York, está tercera a nivel nacional. Sus dueños, Rosario y Pasquale te proponen que al llegar al lugar olvides todo lo que has sabido sobre la pizza hasta ahora. Un detalle que los hace muy especiales es que en Ribalta @ribalta.restaurant, los ingredientes son todos napolitanos: desde la harina utilizada para la masa hasta la levadura natural, los tomates y la mozzarella de leche de búfala de Campania. “Para aquellos que nacieron y se criaron en Nápoles, la pizza no es solo comida, es una experiencia que tiene ese sabor original y verdadero”, aseguran.

En la pizzería Ribalta de Nueva York todos los ingredientes son traídos de Nápoles.

Song' E Napule

La tercera mejor pizzería de Nueva York y séptima a nivel nacional. Su dueño, Ciro Iovine ha sido un chef de pizza desde que tenía 13 años Su oficio lo llevó por todo el mundo y finalmente a Nueva York: primero de vacaciones, inmediatamente después del trabajo. En enero de 2015 junto a su mujer Austria y a su hermano Giovanni, comenzó el proyecto Song’ E Napule, @songenapulenyc, donde ofrecen la auténtica pizza napolitana de masa aireada y liviana. El éxito hizo que ya tengan tres sucursales en West Village, Uper West Side, RutherFord NJ.

Keste Pizza & Vino

Ubicada en 66 Gold St, la pizzería a cargo de Roberto Capruscio está en el puesto 10 de los Estados Unidos. Roberto nació y creció en una granja lechera en Pontinia, Italia. Pero fue en Nápoles donde estudió “el arte y la artesanía de la pizza napolitana” con los más reconocidos maestros pizzeros incluido Antonio Starita. Con @kestepizza Roberto se ha convertido en uno de los chefs de pizza más elogiados entre sus pares y en los medios gastronómicos. Su local es otra joya si quieres disfrutar de la frescura de la aútentica pizza napolitana.

La masa de la pizza al estilo napolitano es liviana y aireada.

Pizzería artesanal de Jay

“Es una pizzería de barrio en Buffalo, Nueva York, que sirve platos clásicos napolitanos y al estilo de Detroit con un toque moderno”, como ellos mismos se definen. Fundada en 2017 por Jay Langfelder, después de servir pizza al horno de leña en un popular foodtruck de comida local llamado O.G. Fogata. Las pizzas de Jay @jayartisan se destacan por sus características simples y napolitanas, sus coberturas livianas, ingredientes frescos y una masa aireada con fermentación y un tiempo de horneado ultrarrápido. La ambientación del lugar, ubicado en 2872 Delaware Avenue Kenmore, New York, también está inspirada en el estilo del sur de Italia.