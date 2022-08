La curiosa teoría de Quico sobre la muerte de El Chavo del 8

Casi 8 años atrás, la muerte de Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del 8, provocó la tristeza de miles y miles de personas en todo el mundo. El multifacético artista falleció a sus 85 años por complicaciones respiratorias. Tanto El Chavo, como el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín y Chaparrón Bonaparte, entre más de sus ocurrentes personajes se ganaron el cariño de varias generaciones y es por ello que cientos de personas lloraron su partida.

Sus restos hoy descansan en el Panteón Francés de la Piedad, en la Ciudad de México. "A la vida por tanto le tengo que agradecer, que por mi doble quehacer, escritor y comediante, en la risa mi constante y fascinante placer", se lee en su lápida junto a la frase "fue un buen hombre". Es un fragmento de 'La risa', uno de los poemas que escribió.

Ahora, quien se refirió a este tema fue Carlos Villagrán, quien se puso en la piel de Quico en la famosa producción de Grupo Televisa. "Llegué como cinco minutos tarde a la misa, fue en Televisa San Ángel. El lugar estaba lleno, me llevaron hacia adelante y resulta que advierto que Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda les dijo: aguántamelo", señaló el actor.

Carlos Villagrán como Quico en El Chavo del 8

Y lanzó una curiosa teoría acerca de la postergación de la muerte de Chespirito. Según él, la dilataron para planificar una masiva despedida. "Al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El chavo del 8 y del Chapulín Colorado, ¿A qué hora los hicieron?", disparó el hijo de Doña Florinda.

Y finalmente, indicó: "No había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí qué… Pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa, no me consta nada, pero yo pienso eso".

