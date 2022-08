A 28 años de Marimar, te sorprenderá ver cómo luce hoy Lupita

A principios de los '90 no hubo quien no hablara de Marimar. Desde que se estrenó, la historia captó la atención de miles y miles de televidentes. No por nada es considerada una de las telenovelas mexicanas más exitosas de todos los tiempos.

Escrita por Inés Rodena y basada en la tira 'La venganza', cuenta la historia de una ingenua joven analfabeta (Thalía) que se enamora y casa con un chico adinerado. Esto es motivo de burlas y humillaciones por todo el entorno de su marido. Luego de varios años descubre que es hija de un millonario y regresa para vengarse de quienes se rieron de ella.

El melodrama fue producido por Grupo Televisa y sus personajes se ganaron tanto el amor como el odio de millones de personas. Son muchos los que aún recuerdan a los protagonistas y antagonistas de la tira y se preguntan qué fue de su vida. Aquí te contamos sobre una de las actrices más queridas y que para ese entonces tenía apenas 10 años.

Alejandra Ley le dio vida a Lupita. Era una niña ciega que vivía en muy humildes condiciones con su abuela. Le tenía pánico a su vecina, Antonieta Narváez, por lo que todos hablaban sobre ella. Sin embargo, al conocerla bien, las dos pudieron entablar una gran amistad y se ayudan mutuamente.

Alejandra Ley como Lupita en Marimar

Tras su paso por Marimar, Ley continuó construyendo su carrera tanto en la televisión, como en el cine y el teatro. Algunos de los proyectos en los que ha brillado son 'Siempre tuya, Acapulco', 'Se rentan cuartos', 'Doña Flor y sus dos maridos', 'Vencer al pasado' y 'Si nos dejan'.

En la actualidad tiene 37 años, es madre de una adolescente llamada María Fernanda Ley y está muy cambiada a cómo se la recuerda en la tira protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo. ¿La reconoces?