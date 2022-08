La razón por la que Julia Roberts discutió con Dwight Schultz, actor de Brigada A

Dwight Schultz, el famoso Murdock de Brigada A, nació un 24 de noviembre de 1947 en Baltimore, Estados Unidos. Fue el hijo de un humilde cartero y una operadora de telefonía. Desde pequeño sabía que quería dedicarse a la actuación. Independientemente de su trayectoria laboral, ahora resurgió por qué en un momento discutió con Julia Roberts. Cuál fue la razón y en qué terminó.

Cuando Dwight Schultz, uno de los 4 soldados protagonistas de Brigada A, iba al colegio, entretenía a sus compañeros en los recreos haciendo diferentes imitaciones.

Lo hacía tan bien que eso lo llevó a que, mientras terminaba el secundario, comenzará a tomar clases en la escuela de Artes Teatrales del Calvert Hall College High School. Allí, lo premiaron como uno de los alumnos más sobresalientes.

Su primera experiencia en televisión fue a los 13 años. Lo hizo prestando su voz, un trabajo que terminó repitiendo en varias oportunidades en filmes animados y videojuegos. Incluso, lo siguió haciendo ya siendo famoso. Durante ese mismo tiempo, creó su propio grupo musical y hasta llegó a trabajar como asesor de productores.

Nunca pensó que su carrera iría por ahí, aunque todo cambió cuando se mudó a Nueva York. Su objetivo era afianzarse en su carrera como actor y comprobar si se ganaría la vida en ese mundo o tendría que regresar al mundo del sonido.

Dwight Schultz, actor de Brigada A le respondió a Julia Roberts sobre sus comentarios políticos.

Ya estando solo en una ciudad desconocida, los primeros meses se tuvo que ganar la vida trabajando como camarero y hasta en una empresa de control de plagas. Como nunca bajó los brazos, finalmente logró su primer papel en la exitosa obra The Water Engine, en el off de Broadway.

El teatro se volvió su refugio hasta que pegó el salto con Brigada A. En 1994 tuvo la posibilidad de resurgir debido a su participación en Viaje a las estrellas. Sin embargo, luego prácticamente desapareció de las primeras filas hasta el 2010, cuando hizo un cameo en la película Los Magníficos que se basaba en el éxito de Brigada A.

Tras esa breve aparición, definitivamente Schultz salió de escena. Alguna que otra entrevista o una participación en YouTube, pero ya con 74 años decidió alejarse y buscar nuevos rumbos.

Siempre siguió relacionado al rubro, aunque sin involucrarse ni muchos menos buscar protagonismos.

El polémico enfrentamiento con Julia Roberts

Vale recordar que, una década atrás, su nombre resonaba y con mucha fuerza en los medios y no se trataba de su trabajo. Todo fue debido a una polémica pelea con la actriz Julia Roberts por tener diferentes posturas en cuestiones políticas. Esa fue la verdadera razón.

Por su parte, Dwight era un reconocido militante de los republicanos y, en una oportunidad, la mismísima Julia los había llamado “reptiles” y “repugnantes”. Cuando el actor la oyó no se quedó callado: “Ella sale y habla de mí, ¿por qué yo no voy a hablar de ella? Es una boca insípida y poco intelectual, esa es la única razón por la que es millonaria y no lo sabe. Abre la boca y piensa que sale algo que es esclarecedor. Entonces, yo estoy furioso”, dijo.

Actualmente, Schultz se dedica a la política, pero no desde de adentro, sino como un formador de opiniones y, a su vez, sigue con ese trabajo de la adolescencia, prestando su voz para diversas series animadas.

¿Ya conocías esa pelea que en un momento resonó fuertemente?