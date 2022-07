A los 54 años Julia Roberts tiene el vestido midi más favorecedor

Julia Roberts lo hizo otra vez. A los 54 años la actriz de Mujer Bonita vuelve a cautivar con un vestido que remite al que usó en la famosa película y demuestra que el vestido midi es una opción súper favorecedora. Los vestidos midi, con tajo y corte pareo, son muy fáciles de usar. Y resultan súper combinables. Van bien con sandalias, con botas, con sneakers para lograr el look perfecto.

Ya pasaron 30 años desde que Julia Roberts deslumbró con ese vestido marrón a lunares en Mujer Bonita, pero desde entonces la actriz es una de las referentes si buscas cómo llevar un vestido midi. “Como todos sabemos hay modas que siempre vuelven. Y para todas las mujeres nostálgicas que aman las películas románticas es muy probable que les guste este vestido de la marca Overthesea que nos muestra Julia Roberts. Se trata de un vestido midi, con un romántico estampado liberty de flores muy pequeñas y un tajo muy seductor”, asegura el diseñador y estilista Nacho Herdt @nachoherdt.

Si hablamos de vestido midi y chic es imposible no recordar este marrón a lunares blancos que usó en Pretty Woman.

Además este tipo de vestido con largo midi elegido por Julia Roberts es una pieza versátil que, dependiendo de cómo la combines, se puede usar en muchas ocasiones. La prenda se ajusta a la figura quedando espectacular. Es ideal para mujeres mayores de 50, un comodín de su guardarropas.

“Este diseño tiene las características adecuadas para poder utilizarlo en cualquier ocasión del día. Si prefieres una opción más urbana puedes combinarlo con sneakers o borcegos, en combinación de la indispensable campera de cuero, que rockea cualquier look y se verá espectacular para ir a un bar con amigas”, comenta Herdt.

Y aquí algunos tips de cómo llevar el vestido largo midi. “Para las mujeres altas es ideal usarlo con sandalias bajas o botas de caña alta. Y siempre con abrigos cortos que sean algo entallados a la cintura”, asegura Herdt. En el caso de mujeres que no son tan altas, el estilista recomienda “usarlo con sandalias con algo de taco y que no tengan pulsera, ya que está acorta la pierna visualmente. En cuanto a abrigos es ideal escoger pequeños sweater, cárdigan o abrigos a la cintura”.

El vestido de Julia Roberts de una diseñadora ucraniana, tiene estampado de flores liberty y un tajo delantero que permite lucir su figura.

Julia Roberts, su vestido y la guerra en Ucrania

“¡Una forma de apoyar a Ucrania es comprar en Ucrania! Compramos esto en su sitio web para usarlo en Cannes”, explicó Elizabeth Stewart, la vestuarista de Julia Roberts en la foto que compartió en redes. Es que la elección de este vestido no tiene sólo que ver con una cuestión estética. El diseño pertenece a la marca Over the sea, creada en 2016 en Kyiv, Ucrania.

“Los sueños se hacen realidad y la felicidad llega cuando menos lo esperas. Y lo aprecias como nunca antes. @elizabethstewart1 y @juliaroberts apoyaron no solo nuestra marca, sino toda Ucrania. Estamos inmensamente felices de poder comunicarnos con el mundo y llamar la atención sobre nuestro país. Toda la gente de Ucrania le agradece sinceramente su ayuda y este increíble apoyo a la cultura y los negocios ucranianos. Nos haces más fuertes y nos haces creer que nada es imposible. Gracias por este día tan especial”, escribieron desde la firma.

Y todo fue doblemente emotivo ya que Julia eligió el vestido Lina, llamado así por la abuela de la diseñadora de la marca, Kseniya Kramarenko.