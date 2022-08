Te contamos cómo fue el primer beso de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis son una de las parejas más lindas de Hollywood. Tienen una romántica historia de amor que comenzó hace algunos años, en 2012, cuando lo anunciaron públicamente y luego de un tiempo se convirtieron en padres de Wyatt y Dimitri, niños muy felices. En algunas ocasiones los actores han hablado de cómo fue la situación cuando se besaron por primera vez.

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Imagen de archivo

No fue en la primera cita y tampoco cuando comenzaron a salir, sino que fue totalmente diferente. Kutcher y Kunis se conocieron grabando el famoso show de televisión que se estrenó en 1998 "That '70s Show" cuando todavía eran muy jóvenes. Ella interpretaba el papel de Jackie Burkhart y él al personaje de Michael Kelso, que fueron novios durante varias temporadas. Es por esto, que los actores se dieron su primer beso en el set de la serie, y fue algo gracioso, pero no de risa, sino de raro.

En una entrevista para el programa de radio "The Howard Stern Show" el actor habló sobre los detalles del momento y expresó: "Fue muy extraño. Yo me preguntaba, ¿esto no es ilegal?. Fue muy incómodo porque yo tenía 19 años. Ella tenía 14. Era como mi hermana pequeña, quería asegurarme de que todo saliera bien". Solo se trató de un asunto durante el trabajo, pero de igual manera Ashton se preocupó por tener que besar a Mila debido a la diferencia de edad que tenían en la vida real.

Con el pasar de los años y al día de hoy, ambos recuerdan la anécdota con simpatía y conmemoran que su primer beso haya sido en un programa de televisión. Por otra parte, en la entrevista el actor aseguró que en aquél momento no sentía atracción física hacia ella. Por esto, el entrevistador le recordó que su actual esposa había dicho lo mismo en algunas ocasiones, entonces Kutcher entre risas exclamó: "¡Ella miente! Tenía un diario desde que era niña en donde escribía, "oh este chico es cool". Ella pensaba que yo era cool!".

Historia de amor

La serie que los convirtió en amigos terminó en el 2006, para aquel entonces Mila estaba saliendo con Macaulay Culkin, mientras que Ashton se había casado un año antes con Demi Moore. Por esta razón, no había señales de algo romántico entre Kunis y Kutcher. Pero en 2011 ambas parejas se separaron y tiempo después comenzaron a vivir una historia de amor.

En 2012 empezaron a verse como algo puramente sexual. "Ella estaba en plan: tú no estás preparado para empezar una relación y yo estaba en plan no estoy listo para meterme en otra relación", contó el actor. Además, agregó: "En ese momento fumaba cigarrillos, y ella los había dejado. Ella quería que le fumara en la boca para que pudiera respirar el humo. Así que, mientras avanzó la noche, nos fuimos acercando más".

Ashton Kutcher y Mila Kunis. Imagen de archivo

En aquella época, ambos habían estrenado las comedias "No Strings Attached" y "Friends With Benefits", de dos parejas que se enamoraban tras comenzar una relación sin ataduras. Esto fue gracioso porque justo en ese momento empezaron a tener un vinculo parecido, que después terminó en un noviazgo y un matrimonio muy feliz.