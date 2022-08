La reacción de Chris Rock al pedido de disculpas de Will Smith

Ya pasó casi medio año del incidente que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la última entrega de los Premios Oscar y la polémica aún no cesa. El actor de Hombres de negro y Soy leyenda publicó un video en el que ofrece sus disculpas de manera pública y el comediante salió a responderle.

No es la primera vez que Chris Rock rompe el silencio y se expresa acerca del cachetazo que recibió por parte de Will Smith en la última ceremonia de los Premios de la Academia.

Apenas unas semanas más tarde del “papelón”, el cómico se manifestó al respecto con el humor que lo caracteriza. Entre otras cosas, dijo que ya había recuperado buena parte de su audición e indicó que “quienes dicen que las palabras pueden hacer daño es porque nunca han recibido un golpe en la cara”.

Ahora el actor de Arma Mortal 4 y Madagascar (es la voz de Marty) salió a responder el pedido público de disculpas que hizo Will Smith a través de un video que publicó en Youtube.

En el mismo, el esposo de Jada Pinkett-Smith reconoce entre otras cosas que su comportamiento fue inaceptable y pide perdón tanto a Chris como a sus familiares (madre y hermano, principalmente).

El cómico de 57 años le respondió en el marco de uno de sus shows de stand up y dijo que “todo el mundo intenta ser una jodida víctima”, a lo que agregó que “si todo el mundo dice ser víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas”.

Chris Rock y el particular apodo con el que se refirió a Will Smith

Rock fue conciso con las palabras que eligió para responderle a Smith, lo que no significa que no haya dejado tela para cortar. Esto se observa con claridad en el particular apodo con el que hizo referencia al actor que ganó el Oscar por su interpretación en Rey Richard: Una familia ganadora.

Luego de decir lo que dijo acerca del ponerse en víctimas, Chris expresó que, tras el golpe que recibió de “Suge Smith”, al día siguiente fue a trabajar con normalidad. El incidente que protagonizaron Smith y Rock en los Oscar aún tiene sus ecos.

El hecho de que lo haya nombrado “Suge” es significativo porque refiere a Suge Knight, cofundador y exCEO de Death Row Records que en 2015 atropelló a 2 personas (una de las cuales murió) y que en la actualidad se encuentra cumpliendo una pena de 28 años de prisión.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de las palabras que le destinó Chris Rock a Will Smith luego del pedido de disculpas de este?