Demi Lovato una artista en diferentes facetas emocionales

Demi Lovato, es una cantante, actriz y compositora que nada la frena y que desde muy chica ha estado al frente de la pantalla conquistando varios corazones empezando por la serie de televisión infantil barney sus amigos en la que tambien estuvo Selena Gomez dando sus primeros pasos, pero su popularidad fue alcanzada al darse a conocer en Camp Rock haciendo el papel de Michie Torres, una joven reprimida que aparentaba ser lo que no era con tal de agradar al otro (2008) allí su camino comenzaba a marcar de forma internacional y como una figura preferida para Disney Channel al punto que luego la quisieron para un personaje si se quiere "tonto" pero agradable a la vista cómo sucedió con Sunny, entre estrellas, una de las tantas sitcom que la emisora ponía al aire para que el público infantil se entretuviera.

Dancing with the Devil lo que Demi dejó de callar

Un documental en el que Demi Lovato expresa cómo fue su despues de terminar y desligarse completamente de Disney. Allí durante cuatro episodios llamados: Losing control, 5 minutes for death, Reclaiming Power y Rebirthing. La artista plateó su vida detrás del disfraz de 'artista estrella' y mostró más todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar y cómo consecuencia derivó en su lado de mayor oscuridad al caer en las drogas.

El recorrido pasa por sus giras internacionales hasta al ver qué pasa cuándo se apagaban las cámaras, las luces y uno vuelve a ser quién era. Sin contar ningún spoiler de lo que se estrenó hace un año atrás Demi Lovato invita a que el espectador se siente cómodo y escuche atentamente cada frase que impacta y mucho en el que refleja su ascenso como bien dijimos antes en Camp rock hasta la palabra fuerte de 'abuso sexual' en una joven que era menor de edad.

La intérprete de Cool for the summer aquí ha mostrado desde su paso como actriz infantil, el ascenso de su carrera artística cómo solista y tambien como al contar con datos reveladores sobre su crudo pasado se ha metido en boca de todos al punto de que en aquel momento la tendencia fue el documental y el desconcierto al saber que si bien es de público conocimiento que la artista sufría por adicciones el impacto llegó a ser mayor al hablar sobre traumas que la han marcado.

En uno de los capítulos ella muestra explicitamente su entrada a un centro de rehabilitación en el que recordemos que varios paparazzis han hecho público titulando "el mal momento que atraviesa Demi", y en el que la joven de 30 años ha extraído para dar su propia versión.

Dancing with the devil refleja lo que ha mostrado en su canción títulada de la misma manera, la desesperación por ver todo oscuro y no saber encontrar la luz allí en medio de un respirador se aferra al abrazo de la salvación, de la ayuda, del querer salir adelante y aquí está el video:

Holy fvck su octavo album de estudio

Holy Fvck es el nuevo disco que ha sacado a la venta la compositoria con una versión más heavy, pop y rocker a la que ella lo asocia con sus comienzos en cuanto al estilo musical aquí juega con looks más apagados, el descontrol constante, la liberación de ella misma y las cámaras en acción.

La artista habló con Apple Music sobre el proceso de su nuevo disco y esto fue lo que dijo: "Cuando hacia Holy Fvck tenía mucha ira, y creo que se mostró en muchas de las canciones", haciendo referencia especificamente a sus temas Freak (Con Yungblud de invitado), Heaven e Eat me (Con colaboración de Royal & de serpent).

Y sumó a la revista Vogue México en cuánto a su vestimenta: "Llevo ropa mucho más atrevida. Hay algo más de masculinidad y algo de feminidad, es un buen equilibrio entre ambos. Para la gira, hay un pantalón de vestir que llevo, y tengo camisas de vestir que uso con falsas de cuadros. Botas, mocasines y Converse", detalló.

En esta nueva entrega incluye canciones como: Skin of my Teeth, 29, Substance, Eat me', Holy Fvck, Happy Ending, City of Angels, Freak, Heaven, Bones, Wasted, Come together, Dead Friends, Help Me, Feed, 4 ever me.

La artista presentó las 32 fechas en las que recorrerá diferentes lugares llevando las canciones más exitosas de sus 8 discos

Llevará su música a: Brasil, Colombia, Argentina, Chile, California, Estados Unidos, Oregón, Las Vegas, Colorado, Michigan, Filadelfia, Massachusetts, Canadá, Carolina del Norte.

Las fechas publicadas por Demi Lovato: