Los secretos de Jennifer Aniston para llegar a los 53 años de la mejor manera

Jennifer Aniston, la actriz, directora y productora nacida en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos es conocida por participar en centenares de películas. En la década del 90 ganó un importante reconocimiento internacional por interpretar el personaje de Rachel Green en la icónica serie "Friends". A partir de aquí, empezó a ocupar un lugar en los corazones de miles de personas a lo largo y ancho del planeta.

Actualmente Jennifer tiene 53 años y se encuentra en la plenitud de su vida, pasa sus días con mucha paz, tranquilidad y sobre todo felicidad. Muchas personas dicen que tiene la "fórmula secreta de la eterna juventud", porque no aparenta la edad que tiene. Además en todo momento se la ve espléndida, tenga maquillaje o no, use el atuendo que use, se peine o no, siempre se ve radiante.

Jennifer Aniston. Imagen extraída de Infobae

Aniston se esfuerza en mantener hábitos que aporten a su bienestar emocional, por eso trata de no arrancar sus días con su teléfono. Según Tristan Harris, un ex diseñador de Google, cuando las personas toman sus móviles apenas se despiertan les genera estrés y ansiedad. Esta actividad es nociva, ya que exponemos al cerebro a miles de datos y notificaciones, apenas está despertando. De esta manera, la gente empieza su jornada con una carga de "cosas pendientes" y esto genera cierta presión.

La actriz cuenta que para comenzar la mañana camina, le da de comer a sus mascotas, prepara su desayuno y mientras escribe en una hoja o cuaderno una lista de agradecimientos. Asimismo, es amante de la meditación y el yoga, porque le ayudan a concentrarse y relajarse, así que practica estas actividades en su casa. Así, Jennifer expresa: "Es mi momento favorito. Ojalá pudiéramos congelar el tiempo en esa hora mágica porque hay mucho que disfrutar". Recién cuando termina todas estas cosas busca su celular.

Por otra parte, Jennifer hace ejercicio guiada siempre por un profesional, en este caso su entrenador personal, Leyon Azubuike, para así complementar su bienestar físico y también emocional. La actriz realiza diversas actividades a lo largo de sus días, hace una rutina en la que se pone a prueba todo el tiempo y la intensidad está siempre presente. Pero, uno de los secretos es que cambia sus rutinas de entrenamiento continuamente. De esta forma, evita que su cuerpo se acostumbre, sorprende a sus músculos y a su vez le resulta más dinámico y divertido.

Otra de las cosas importantes en la vida de Aniston es la alimentación saludable y equilibrada. Para poder tener energía y realizar todas las actividades mencionadas y también cumplir con sus responsabilidades laborales, es de vital importancia la comida. Los alimentos son la "gasolina" que necesita el cuerpo para funcionar en perfectas condiciones. Además, según los expertos llevar una dieta saludable ayuda a prevenir enfermedades, contribuyen a mejorar la calidad de vida y a tener estado de animo positivo.