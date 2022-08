Cómo es la pizza sushi furor en Nueva York y Miami

En la gastronomía las grandes mixturas están muy de moda. Fusionar texturas, sabores, que tal vez en un principio parecen no tener demasiado en común, resulta en una propuesta atractiva e innovadora. Esto es lo que buscaron desde Bubusan, un restaurante que decidió combinar el plato más emblemático de Japón con el de Italia. Así surgió la pizza sushi que es furor en Nueva York y en Miami. “Bubusan no es solo en otro lugar de sushi, estamos llegando para sacudir las cosas”, aseguran sus creadores. Y todo demuestra que lo están logrando.

¿Cómo es la pizza sushi que está en boca de todos? La “pizza mágica”, como la llaman sus creadores, resulta un mix entre la típica masa de pizza crujiente de ocho pulgadas con una cubierta con los principales ingredientes de sushi como el salmón, pescado fresco, aguacate, cebollas rebanadas y aceite de trufa.

La pizza de atún está cubierta con mayonesa de yuzu, mayonesa picante, condimentos y verduras frescas. El salmón tiene cebolla, salsa alioli y hojas de shiso. “Nunca antes había tenido algo así. Súper único. Es la primera vez que como pizza de sushi, y me encantó”, asegura Shoshana Sommer, una clienta del lugar.

Las pizzas sushi tiene otro ingrediente que las hace muy atractivas: son particularmente fotogénicas y en tiempos de redes sociales y de comidas compartidas en busca de un like este es un plus no menor. “La inspiración detrás de la pizza sushi es que queríamos que fuera un poco más divertido para que la gente la disfrutara, y esa fue una buena manera de hacerlo”, aseguró Sergio Rivera, uno de sus dueños, en una entrevista.

Bubusan tiene dos locales en el Time Out de Miami y en el de Brooklyn.

El equipo detrás de Sushi Azabu, uno de los mejores restaurantes de sushi de Manhattan, creó Bubusan, que tiene un local en Time Out Market Miami y en Time Out Market en Brooklyn. “La marca BUBUSAN nació de un amor por la experimentación. El objetivo es combinar el pensamiento conceptual con ingredientes y productos de alta calidad, en un esfuerzo por hacer algo que sepa y se vea diferente a todo lo que haya visto o comido antes. Nacido en Miami y listo para crecer globalmente”, explican desde la firma.