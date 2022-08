Increíble: duras críticas de Ricardo Arjona al lenguaje inclusivo

Ricardo Arjona, el cantante y compositor guatemalteco, se puso a reflexionar sobre el lenguaje inclusivo y sobre la identidad de género. Resulta que el artista se encuentra viajando por distintos puntos de Latinoamérica, en el marco de la gira "Blanco y Negro Tour". En consecuencia de esto, el cantante ha estado bajo el ojo de la tormenta por lanzar fuertes declaraciones en contra de las nuevas formas de comunicación.

En medio de su recital, Arjona no solo cantó sus canciones, sino que decidió dar un extenso mensaje a sus fanáticos sobre cómo transitó la época de la Pandemia. Expresó que pasaron un montón de acontecimientos desde ese entonces, contó que algunas de las peores cosas fueron, estar encerrado tanto tiempo y el uso de la mascarilla. Además, hizo hincapié en el hecho de que tener tanto tiempo libre, le hizo mal a la sociedad y las personas "echamos todo a perder".

Arjona. Imagen de archivo

Con tanto celular, redes sociales y nada para hacer "empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros, como si lo importante fuera sumar géneros y no respetar a la gente por lo que quiera ser", declaró el cantante. Con un tono burlón agregó: "Las personas desfilaron por las calles y trataron de cambiar las vocales a las palabras". Por lo que en medio del recital dijo: "Yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado".

Seguido a esto Arjona orientó su discurso en defensa de su género y expresó: "Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda ¿no? Perdimos todo. Hoy seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales". Incluso bromeó con que los varones se encuentran posicionados después de las mascotas y los animales domésticos.

Además, victimizó a su género diciendo que las mujeres pueden decir cualquier cosa y no se las juzgará para nada, pero la situación no es igual para los hombres. Para rematar agregó que intentar conquistar a una mujer, ahora, es una de las cosas más difíciles de lograr. Por le hecho de que según él, para el feminismo hay dos clases de varones, el que gusta y el que no, pero la dificultad está en que ningún hombre sabe a qué grupo pertenece.

Las redes estallaron con el video de Arjona

En redes sociales los videos de este monólogo generaron controversia entre los usuarios, por lo que se hicieron virales y tuvieron grandes repercusiones. Muchas personas cancelaron al artista por estos dichos y lo acusaron de machista, mientras que algunos fanáticos apoyaron y defendieron al cantante. Hasta ahora, ni Arjona ni su representante han salido a hablar sobre el tema, por lo que los usuarios se encuentran expectantes de lo que pueda llegar a decir.