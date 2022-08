Qué pasó con el inolvidable programa TVítas de TVO

En los años 90, el programa TVítas de TVO fue un concurso infantil en el que llegaron a asistir más de 1 millón 630 mil personas. Con 935 juegos, participaron cerca de 2 mil personas. Sin dudas, quedó grabado en el recuerdo de toda una generación que se entretenía mucho cada tarde.

TVítas de TVO fue un proyecto producido por Enrique Segoviano. Duró un año y ocho meses. Las conductoras eran Gaby Ruffo (la hermana de la actriz Victoria Ruffo) y Liza Echeverría. Ambas, se encargaban de engalanar las tardes de los hogares mexicanos.

Además, contaba con varias jóvenes muy bonitas, a las que nombraron TVítas. Utilizaban vestuarios coquetos como un short, saquito y sombrero. Fue tal la repercusión del programa y la aceptación entre los televidentes, que sacaron tres discos.

En general, se notaba que las TVítas se peleaban para que no les tocara el juego de agua y es que, debido a que el sistema del juego estaba mal, siempre se terminaban raspando el brazo. Un recuerdo que siempre destacaron, es que se llevaban muy bien e incluso se guardaban golosinas en sus botitas porque las grabaciones eran tan largas que les daba hambre.

De un momento a otro, desde la producción tomaron la decisión de que el programa no saldría más al aire. Nunca se conocieron los motivos, aunque se especulaba con que las conductoras no se llevaban bien y el resto no quería seguir trabajando en el medio.

Qué fue de las TVítas de TVO

Una vez que el programa dejó de estar en el aire, las TVítas más populares se terminaron alejando del medio artístico. Por ejemplo, en el caso de Paola Otero, quien fue actriz, se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Claudia Casanova actualmente es una empresaria y Danya Hernández también se dedicó al ámbito empresarial.

Gaby Ruffo, la hermana de la famosa actriz, se dedica a la escritura y también siguió con su afición como locutora de radio. Liza, por su parte, siguió en los medios, pero como conductora de programas de estilo en canales de paga y actualmente es una de las presentadoras en entregas de premios como el Oscar, por TNT.

Todas las TVítas del programa

La realidad es que las TVítas más populares son las que se alejaron del medio artístico. Las demás, eran las menos conocidas

¿Cuál es tu recuerdo del programa? Cuéntanos.