Así son los hot dogs coreanos que son furor en Nueva York

No hay dudas de que en el ranking de las comidas callejeras más pedidas en el mundo, el hot dog ocupa los primeros puestos. Esta salchicha entre dos panes con un poco de ketchup o mostaza tiene un sabor universal que cautiva a muchos. Pero como siempre se puede ir un paso más allá, los nuevos perros calientes que son furor en Estados Unidos son los hot dogs coreanos, una versión de este clásico del street food que se sirve sin pan, insertada en un palo con distintos rebozados.

La cadena Oh K-Dog @ohkdognyc los realiza y se ha convertido en un puesto de comida callejera casi obligatorio si buscas algo original y al paso en Nueva York.

Los hot dogs coreanos no tienen pan y están rebozados y fritos.

A diferencia del hot dog clásico el K hot dog no lleva pan, se inserta en un palito y se le coloca un rebozado, que puede ser de papa o de arroz y se lo puede combinar con queso mozzarella.

“Los hot dogs de arroz coreano se han convertido en una locura en Corea y rápidamente se instalaron como una de las comidas callejeras más populares. A diferencia de un hot dog típico, nos especializamos en utilizar un palo para freír nuestro perro caliente hasta que se encuentre dorado. Es el snack perfecto”, aseguran desde Oh K Dog.

Otra de las diferencias que los destacan de otras propuestas es que a estos hot dogs puedes rociarlos con diferentes salsas como salsa de tomate, miel y mostaza, chile dulce, queso y mostaza, salsa picante gochu y de ajo. Además de cubrirlos con algunos toppings como mantequilla de miel, queso parmesano o coco, entre otros.

Los hot dogs coreanos con muzzarella son de los más elegidos.

La respuesta del público en Estados Unidos fue increíble y muchas veces hay largas filas en los locales para probarlos. “Después de ver corndogs coreanos en dramas coreanos y querer viajar a Corea para probar algunos, no pensé que tendría la oportunidad de probarlo aquí en Nueva York, ¡pero Oh K Dog no me decepcionó!”, asegura Justin, de Brooklyn, en la plataforma Yelp.

“Recuerdo que cuando lo probé por primera vez el verano pasado, estaba obsesionada con este lugar porque en ese momento solo había una ubicación en Manhattan. ¡Sigue siendo bueno y se lo recomendaría a cualquiera que quiera un hot dog al estilo coreano! Mi favorito personal es el perro de mozzarella de papa, que en realidad es una porción bastante grande, ¡así que perfecto si vienes con hambre!”, agrega Sunny, otra fanática de los hot dogs coreanos.

La propuesta de estos originales hot dogs surgió en Corea y resultó un éxito en Nueva York.

Si eres fanático de la comida callejera y quieres probar algo original, sabroso, crocante no puedes dejar de disfrutar estos K hot dogs coreanos que son sensación en Nueva York.