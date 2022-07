Netflix lanzó un adelanto del final de Better Call Saul

Better Call Saul es una de las series más taquilleras de Netflix. La precuela de la no menos aclamada Breaking Bad es una de las ficciones que más convocan en los distintos mercados y el público desespera por conocer el final de la sexta y última temporada. La transformación del abogado Jimmy McGill, que no repara en pruritos para avanzar en los distintos expedientes, en el excéntrico Saul Goodman está muy cerca. Y Netflix dio algunas pistas que llevan a la conclusión de la historia.

Los seis últimos episodios de la segunda parte de la temporada final de Better Call Saul se estrenarán en hispanoamérica y España desde el próximo martes con un capítulo por semana hasta el 16 de agosto. Y Netflix amplió la ansiedad por conocer los detalles finales de la serie al publicar un avance de este esperado desenlace.

En los capítulos iniciales de la sexta temporada, se vio el regreso de algunos personajes característicos de Breaking Bad como los primos Salamanca, dos sicarios del cartel mexicano interpretados por Daniel Moncada (Leonel) y Luis Moncada (Marco Salamanca ). Pero la sorpresa mayor se verá en el segundo volumen, ya que se confirmó que Bryan Cranston y Aaron Paul, también estarán presentes en los capítulos de la segunda parte de la entrega, retomando sus roles como Jesse Pinkman y Walter White.

Sin dudas Netflix está probando una fórmula que parece darle réditos y que tiene que ver con desdoblar las temporadas finales de sus tanques. Ya lo había ensayado con la exitosa Ozark, y ahora apela al mismo formato con Better Call Saul. Y en este final de la serie, la gran expectativa está centrada en los capítulos en los que aparezcan los actores principales de Breaking Bad. Ya falta poco, la cuenta regresiva ya empezó.