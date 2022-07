Todos padecemos malos sueños o pesadillas en algún momento. El análisis de lo que soñamos incluso es materia predilecta de diván. De hecho, uno de los consejos que suelen realizar quienes llevan adelante las terapias es intentar escribir nuestros sueños ni bien nos despertamos para tratar de captar todos los detalles, los distintos escenarios, presencias, diálogos y acciones que transcurren en él para luego tratar de interpretarlo del modo más apropiado.

Ahora bien, más allá de que el análisis onírico es algo que le ocurre a cualquier mortal, adquiere otra resonancia si el sujeto de esos sueños es Brad Pitt. Y más si el mismo actor reconoce que ese tipo de pesadillas era recurrente y lo perturbó durante bastante tiempo.

Brad Pitt admite haber hecho terapia y haber analizado los terrores nocturnos que lo acechaban y que lo dejaban en un estado de perplejidad. Reconoció que entenderlos y ver más allá de la simple coreografía onírica le permitió entenderse a él mismo y lograr cierta tranquilidad de espíritu. En una entrevista, aseguró que estos malos sueños le generaron gran interés por descifrarlos. “Tengo curiosidad por lo que pasa en mi cabeza cuando no manejo el timo´n”, explicó al tiempo que agregó que se dio cuenta de "que es muy u´til" escribirlos. Pero, ¿en qué consistían esos malos sueños que padecía Brad Pitt?

La pesadilla que perturbó a Brad Pitt por años y cómo la conjuró

Brad Pitt cuenta que por años tuvo el siguiente mal sueño: "El suen~o me incordio´ durante cuatro o cinco an~os. Alguien me asaltaba y me apun~alaba. Siempre sucedi´a por la noche, en plena oscuridad. Iba caminando por la acera de un parque o por una pasarela, y al pasar por una farola parecida a la de El exorcista, un tipo sali´a de las sombras y me clavaba un pun~al en las costillas. Otras veces me segui´an y alguien me alcanzaba por un lateral, deja´ndome sin salida. En los dos casos queri´an hacerme dan~o de verdad. En otras ocasiones, me persegui´an por una casa, a mi´ y a un nin~o al que habi´a ayudado a escapar; luego me poni´an contra el suelo y me apun~alaban. Siempre me apun~alaban". ¿Qué le quería decir su inconsciente?

El mismo Brad Pitt lo explica: "En la superficie (los sueños) teni´an que ver con mis miedos, con no creerme a salvo y con sentirme completamente solo. Pero en lo ma´s profundo teni´an que ver, fundamentalmente, con necesidades reprimidas, con aspectos de mi´ mismo que no pudieron florecer en la infancia, como expresar una rabia sana, desarrollar una individualidad y, sobre todo, una voz".