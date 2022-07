Es recordada la anécdota que contó Mike Tyson sobre la vez que encontró a su entonces mujer Robin Givens, de quien se estaba separando, en la cama con nada menos que Brad Pitt, pero no ha trascendido tanto el motivo por el que no lo golpeó, conociendo el temperamento de Iron Mike.

Corría el año 1988, Brad Pitt aún no era Brad Pitt, sino apenas un joven buen mozo intentando abrirse camino en Hollywood, mientras que Tyson ya dejaba de ser una promesa para pisar fuerte entre los pesos pesado del boxeo. Su relación con la actriz Givens estaba en una crisis terminal y habían iniciado el proceso de divorcio. Entonces, la mujer integraba el elenco de la serie “Head of the Class” y empezó a frecuentar a Brad Pitt. En uno de esos encuentros... Tyson los descubrió.

Robin Givens, Mike Tyson y Brad Pitt

Por qué Mike Tyson no noqueó Brad Pitt cuando lo encontró en la cama con su mujer

Mike Tyson explicó que la separación de Givens fue uno de los momentos más angustiantes y estresantes de su vida. No podía creer que toda la ilusión y la expectativa que ambos tenían apenas un año atrás, cuando se habían casado, había desaparecido. Su alma estaba por el piso una de esos días, cuando tenía que ir a ver a su abogado para, entre otras cosas, ver el expediente de la separación.

“Tenía que ir a la oficina de mi representante, pero quise pasar por la casa de Robin por un orgasmo ‘rapidito’. Qué puedo decir. Yo era joven y la extrañaba” se sinceró Mike Tyson ante la prensa. Aún tenía las llaves de la casa de su ex y decidió entrar al departamento. Jamás imaginó que entre las sábanas junto a su mujer iba a divisar a una desconocida melena rubia.

“Él debía estar borracho o algo, me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un guión”. Lo cierto es que Iron Mike no le dio la paliza de su vida a Brad Pitt porque estaba deprimido. "Estaba en un coma emocional. Habían cogido mi corazón y lo habían aplastado, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, dijo Tyson.

Tyson no golpeó a Pitt porque estaba en "un coma emocional"

Tyson siempre aseguró que no le guarda rencor a Pitt. “No estoy enfadado con Brad de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor porque, si así fuese, ya no estaría vivo”.