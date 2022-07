El misterio de la madre de Luis Miguel estaría resuelto, el hermano del cante rompe el silencio

El hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri tiene un bajo perfil y lo mantiene a lo largo del tiempo. Pocas veces el hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri ha hablado con los medios de comunicación, pero cuando lo hace se levanta la polémica. Por estos días en diálogo con el programa “Despierta América”, lugar donde estuvo presentando su colección de ropa para hombres y mujeres habló de su madre Marcela Basteri.

Es por ello que el segundo hermano de los tres hijos que tuvieron Luisisto Rey y Marcela Basteri, dialogó con el conductor del programa y no pudo evitar hablar de su desaparecida madre. “Cuando empezamos con esta gran idea, que fue formada por recuerdos importantes, quise dar homenaje a una gran persona; la que me dio la vida y la que nos enseñó a vestir. Ella confeccionaba ropa, le encantaba, y qué mejor homenaje que ese”, narró el hermano de Luis Miguel.

Luego siguió la conversación con el conductor en un diálogo íntimo y emotivo el hermano de Luis Miguel recordó que él fue quien compartió más tiempo con su madre Marcela Basteri diciendo: “Yo fui educado por mi mamá; mi papá educó más, bueno, manejó más a Luis; y Sergio fue más de mi abuela. Yo tengo más el sentimiento maternal, y eso está bonito”.

Hace algún tiempo, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, publicó en su cuenta oficial de Instagram un cariñoso mensaje para el cumpleaños de su madre. “Mi madre fue la mujer mas hermosa que he visto en mi vida. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella. Eres y serás una mujer de alma grande, mujer hecha de amor. Happy birthday Mom”, escribió el hijo de Luisisto Rey y Marcela Basteri.

En la serie sobre la vida de Luis Miguel una de sus partes cuenta la historia sobre la intriga de lo que sucedió con Marcela Basteri y allí se puede ver claramente que la madre del cantante desapareció y nunca más la vieron. Hace poco apareció una mujer que decían que era Marcela y que vivía en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, ante esto Alejandro Basteri declaró: "No pueden opinar de lo que no saben. No le hago caso a tonterías", desechando la posibilidad de que la mujer fuera su madre.

El fantasma de la intriga de lo que sucedió con su madre es algo que acompaña constantemente la vida de los tres hijos de Luisisto Rey y Marcela Basteri. Es algo más fuerte que ellos, algo que nunca podrán sacar de su corazón por más esfuerzos que hagan; al punto tal que son muchos los testimonios que aseguran que Luis Miguel gastó gran parte de su fortuna intentando dar con el paradero de su madre. Alejandro Basteri postea constantemente imágenes de su madre sobre todo para la fecha de cumpleaños de Marcela o para el día de la madre, la recuerda constantemente en su cuenta de Instagram.