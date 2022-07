Prepara una deliciosa ensalada de atún a la crema en pocos pasos

En México la ensalada de atún con mayonesa tiene el nombre de ensalada de atún a la crema y hoy te enseñaremos cómo prepararla. El atún aporta proteínas y tiene muy bajo contenido calórico que podemos reducir aún más si utilizamos atún conservado al natural en vez de atún en aceite. Combinarás el sabor de este delicioso atún con tus verduras preferidas.

Además de la clásica mayonesa, para esta preparación utilizaremos crema ácida. Si no consigues o no puedes conseguir crema ácida donde tu vives, puedes hacer la tuya casera utilizando yogur griego o queso crema como base y mezclándolo con jugo de limón, sal y pimienta. No pierdas más tiempo y disfruta esta deliciosa receta.

Ensalada

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

2 latas de Atún en agua

2 piezas de Zanahoria

2 piezas de Papa

1 taza de Guisantes

½ pieza de Lechuga

2 cucharadas soperas de Crema ácida

4 cucharadas soperas de Mayonesa

1 pizca de Sal

1 pizca de Pimienta

Ensalada

Ph: Shutterstock

Procedimiento:

Para comenzar, corta la verdura en cuadritos. Para ello, tomamos las zanahorias y las papas, las pelamos y las rebanamos.

En una cacerola, colocamos dos tazas de agua aproximadamente y la ponemos a fuego alto, agregamos una pizca de sal y esperamos que hierva. Entonces añadimos en primer lugar los guisantes, 5 minutos después la zanahoria y 5 minutos después la papa.

Una vez todos juntos, cocina durante 10 minutos o hasta que las verduras se sientan suaves al tacto.

Mientras tanto, cortamos la lechuga en tiras y la ponemos a desinfectar por aproximadamente 5 minutos.

Por otro lado, para hacer el aderezo de nuestra ensalada de atún en lata, mezclamos la crema y la mayonesa e integramos perfectamente.

Agregamos el atún, perfectamente drenado e integramos muy bien con la crema y la mayonesa.

Una vez cocidas las verduras las añadimos al atún con mayonesa y crema, e integramos todo perfectamente. Dejamos reposar en la heladera y servimos en frío.