El calendario está próximo a cambiar de hoja y los públicos se impacientan para conocer los estrenos que tiene preparado Netflix para agosto. Como siempre, la plataforma de streaming alista una oferta que intercala producciones de los más diversos géneros: desde el suspenso y el terror, hasta comedias, acción y ciencia ficción. Todos estos estrenos vienen en formato documental, serie o película.

Netflix: todos los estrenos que se vienen en agosto

Uno de los estrenos más esperados por el público para el próximo mes tiene que ver con el lanzamiento de la serie Sandman.

La nueva serie de Netflix está basada en la majestuosa obra de la viñeta de Neil Gaiman, una de las aportaciones más importantes al mundo del cómic y que lleva años cautivando la imaginación de sus lectores. Sus realizadores confirmaron que sería menos gráfica y más psicológica. La serie llegará el próximo 5 de agosto a citado portal de streaming. La ficción contará con guiones del propio Gaiman en colaboración con David S. Goyer y Allan Heinberg.

Estas series también tendrán estrenos en agosto

Buenos días, Verônica: segunda temporada el 3 de agosto; Hermanos robots supergigantes: el 4 de agosto; Kakegurui Twin: el 4 de agosto; Zenko: La brigada del bien: segunda temporada el 8 de agosto; School Tales: La serie: el 10 de agosto; Yo nunca: segunda temporada el 10 de agosto; Locke & Key: tercera temporada el 10 de agosto; Dota: Sangre de dragón: tercer libro, el 11 de agosto; Una familia modélica: el 12 de agosto; Nada sospechosos: el 17 de agosto; Donde hubo fuego: el 17 de agosto; Alma: el 19 de agosto; ¡La serie de Cuphead!: segunda temporada el 19 de agosto; Tekken: Bloodline: el 19 de agosto; Dualidad: el 19 de agosto; Kleo: el 19 de agosto; Mo: el 24 de agosto; Ollie está perdido: el 24 de agosto; Angry Birds: Un verano de locos: tercera temporada el 25 de agosto; Rilakkuma va al parque temático: el 25 de agosto; Ludik: el 26 de agosto; Mighty Express: séptima temporada el 29 de agosto.

Netflix: los estrenos de películas para agosto

Entre las películas que llegan el próximo mes destaca Turno de día.

Protagonizada por Dave Franco y Jamie Foxx cuenta la historia de un abnegado padre que hace lo posible por darle a su hija el mejor de los futuros. Pero, en realidad, es todo una tapadera, ya que este es un cazavampiros. La comedia se estrena el 12 de agosto de 2022.

Buba: el 3 de agosto; ¿Qué culpa tiene el karma?: el 3 de agosto; Temporada de bodas: el 4 de agosto; Carter: el 5 de agosto; El ascenso de las Tortugas Ninja: La película: el 5 de agosto; Darlings: el 5 de agosto; Madre de familia: el 6 de agosto; La canción del corazón: el 10 de agosto; 13: el musical: el 12 de agosto; Mis dos vidas: el 17 de agosto; Royalteen: El heredero: el 17 de agosto; 365 días más: el 19 de agosto; Fullmetal Alchemist: La venganza de Cicatriz: el 20 de agosto; Amor para adultos: el 26 de agosto; Tiempo para mí: el 26 de agosto; Pasaba por aquí: el 26 de agosto; Seúl a toda pastilla: el 26 de agosto.

Netflix: los estrenos de documentales para agosto

La gran chapuza: Woodstock 1999: el 3 de agosto; Acabo de matar a mi padre: el 9 de agosto; Iron Chef Brasil: el 10 de agosto; Los ladrones: La verdadera historia del robo del siglo: el 10 de agosto; Indian Matchmaking: segunda temporada el 10 de agosto; De casa a casoplón: el 10 de agosto; Mi tabla de salvación: La historia de Leo Baker: el 11 de agosto; Secretos del deporte: La novia que no existía: el 16 de agosto; En la mente de un gato: el 18 de agosto; Artistas del maquillaje: cuarta temporada el 19 de agosto; Secretos del deporte: El ascenso y la caída de AND1: el 23 de agosto; Chad and JT Go Deep: el 23 de agosto; Queer Eye: Brasil: el 24 de agosto; Orange: El condado de oro: el 24 de agosto; ¡Vaya historia!: segunda temporada el 25 de agosto; I AM A KILLER: tercera temporada el 30 de agosto; Secretos del deporte: Operación falta antideportiva: el 30 de agosto.