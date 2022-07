El motivo por el que Jorge Salinas se negaba a reconocer a su hija con Adriana Cataño

Si bien la relación de Jorge Salinas con la hija que tuvo con Adriana Cataño ahora es muy buena, no siempre fue así. Muchos años se mantuvo alejado de ella, rechazándola y negándose a reconocerla. Pero, ¿cuál fue el motivo del actor para tener esta postura?

¿Por qué Jorge Salinas no reconocía a Gabriella Cataño?

Jorge Salinas y Adriana Cataño tuvieron un fugaz romance a mediados de la década de los 90' que no terminó para nada bien. Él tuvo una actitud muy cuestionable y poco caballerosa. Cuando la actriz estadounidense le dio la noticia de que estaba embarazada, el actor no le creyó y automáticamente dejó de hablarle. Ella se sintió sola, en un país que no era el suyo, por lo que decidió volver a llamarlo para pedirle apoyo, a lo que él le dijo: "Bueno Adriana, pero yo no sé si ese hijo es mío”.

Toda la situación empeoró para Adriana Cataño cuando se enteró que el actor llevaba meses teniendo otra relación y poco tiempo después de que diera a luz se casó con otra mujer. La situación que atravesó le dio el valor para sacar a su hija adelante, aunque esto significara sacrificar su carrera para tener el tiempo necesario para educarla. Esto desencadenó en un nuevo problema: no tenía el dinero suficiente para mantenerla.

En ese momento Adriana decidió contactar a Jorge Salinas para pedirle que la ayudara económicamente con la niña. "Jorge no le dio ni un centavo, no la quiso conocer", aseguró la presentadora. Debido a esta actitud fue que ella decidió demandarlo. Al principio la situación fue muy complicada y tensa, vivieron momentos muy feos. Hasta que finalmente Jorge Salinas recapacitó y no solo decidió brindarle una ayuda económica, sino que también la reconoció como suya.

Jorge Salinas junto a su hija mayor disfrutando de San Valentín.

Debido a las distancias la relación entre el actor y Gabriella Cataño no ha sido muy cercana, aunque en el último tiempo se los ha visto más unidos y compartiendo tiempo de calidad juntos.