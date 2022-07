Por qué afirman que Jennifer López se apresuró a casarse con Ben Affleck antes de que él se acobardara

La actriz, cantautora, bailarina y productora, Jennifer Lopez, ha acaparado todas las cámaras debido a su reciente boda con Ben Affleck. La también diseñadora y empresaria estadounidense, obtuvo su primer papel como protagonista en la película “Selena”, con el que en ganó más un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como “Mejor Actriz”. En 1997 con la película “Out of Sight”, logró cobrar dos millones de dólares y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. En 1999, debutó como cantante con su sencillo “If You Had My Love” que fue número uno en “Billboard Hot 100” y con su álbum “On the 6 “, gozando de gran éxito en el mercado internacional. A partir de ese momento la figura de JLo solo ha crecido en popularidad, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes del firmamento de Hollywood.

Después de su ruptura con el ex-beisbolista Alex Rodríguez a finales del 2020, Jennifer Lopez retomó su relación con el actor norteamericano Ben Affleck. El pasado 17 de Julio del 2022, el actor y la cantante contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La boda de Jennifer Lopez y Ben Afflleck fue adelantada inesperadamente por lo que conto con pocas asistencias, incluyendo la de familiares cercanos. La pareja celebró con pizza y Coca-Cola Light en un jet privado de regreso a Los Ángeles en las primeras horas del domingo. La artista publicó en su boletín informativo “OnTheJLo” que sus hijos se unieron a ellos en las nupcias sorpresa en una capilla para bodas, aunque los únicos que asistieron fueron la hija de Lopez, Emme y la hija de Affleck, Seraphina.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen cinco hijos en total entre ellos. Emme tiene un hermano gemelo, Max, y Affleck también comparte a Violet, de 16 años, y Sam, de 10, con su exesposa Jennifer Garner. Una fuente reveló a “The Post” que: “Ben le contó a Jennifer sobre la boda, pero me dijeron que era solo el viernes como muy pronto. Fue muy, muy mínimamente planeado por adelantado y fue en gran parte improvisado. Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”.

Imagen: Page Six

La fuente agregó: “[Lopez] ha estado lista para casarse desde la noche en que Ben le propuso matrimonio. ¡Ella quería bloquear esto y eliminar cualquier posibilidad de se enfriara el momento lo antes posible!”. Es así que después de intercambiar votos, Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutaron de pizza y Coca-Cola Light a bordo de un avión privado de regreso a Los Ángeles. Finalmente, la fuente de “The Post” dijo que Lopez y Affleck organizarán una fiesta para celebrar con amigos y familiares, pero no otra boda: "Puede haber otro vestido blanco, pero no volverán a decir sus votos".