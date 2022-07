Fue una estrella de Rebelde Way, brilló junto a Cris Morena, y hoy cuenta su verdad personal

Rebelde Way fue una serie juvenil argentina. Comenzó a emitirse en 2002, estuvo protagonizada por Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Felipe Colombo; sus protagonistas adultos fueron Catherine Fulop y Martín Seefeld, junto con Miguel Ángel Cherutti, Susana Ortiz y Fernán Mirás.

El programa fue producido por la empresa Cris Morena Group, y su socio israelí Yair Dori Internacional. Tiene un total de 318 capítulos divididos en 139 en la primera temporada y 179 en la segunda temporada. La serie llegó a su fin en noviembre de 2003, con un enorme éxito. El programa tuvo éxito gracias a la buena acogida de la misma en los distintos países donde fue exhibido, consiguiendo giras por Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Israel e incluso España varios años después.

Dentro de ese grupo de jóvenes actores se encontraba la actriz Jazmín Beccar Varela cuyo papel consistía en ser la mejor amiga de Camila Bordonaba. Jazmín recuerda que en aquellos años era imposible salir a la calle ya que la tira de Cris Morena provocaba un fanatismo increíble entre los adolescentes.

Hoy 20 años después y alejada del mundo Rebelde Way, Jazmín Beccar Varela comenta: “A mí me tocó justo el momento del viaje de egresados y recuerdo la situación de no poder estar en un boliche: me tenía que ir a las dos de la mañana de la fiesta porque me rodeaban tanto que no lo soportaba. Y no lo hacía de estrella, si no porque mis amigas estaban en una y yo estaba totalmente en otra onda: no lo podía disfrutar”.

Imagen: Instagram Jazmín Beccar Varela

Jazmín Beccar Varela junto a su anterior pareja, Franco Stivala, tuvo a su hijo Tito de dos años. Al poco tiempo de separarse Jazmín conoció a Sofía Accattoli, con quien se puso de novia y ahora convive. Por ello ha comentado la actriz de Rebelde Way, producido por Cris Morena: “Nosotras vivimos felices, podemos vivir libres, nos animamos a que no nos importe. Queremos visibilizar la vida, el amor y lo cotidiano. Porque esto es alegría, es animarte a ser feliz. La vida es corta y no te olvides que se trata de amar y de ser feliz. El que te acompaña, increíble; y el que no, se la pierde”.