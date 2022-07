¿Cuántos hijos tuvo Elvis Crespo y con quién?

La pequeña de sus 5 hijos tiene 10 años y ha aparecido en su último video musical, “Dame un beso”. El propio Elvis Crespo contó: “Sí, en el video sale Génesis, la nena mía, ella me dijo ‘yo quiero salir en el video papi, yo quiero salir', y yo pues dale vamos a buscar la forma de cómo salir”. En su vida de éxitos, también existieron escándalos que los ha ido enfrentando y hasta superando. Conoce cómo ha evolucionado y qué piensa hoy como padre.

Cómo fue y es Elvis Crespo como padre

Elvis Crespo reveló que, con su pequeña Génesis, es que ha podido ser otro tipo de padre diferente a lo que fue con los primeros: “Totalmente diferente. Soy un hombre totalmente diferente al que era hace veinte años atrás, yo tengo un hijo de 26 años, ¡yo soy abuelo! No es que haya sido un mal padre con mi primer hijo, porque todavía no soy perfecto, pero sí por mi inmadurez entiendo que pude haber hecho las cosas de diferente forma, pero no me arrepiento, sino que ahora he aprendido, he madurado y con mi hija trato de no cometer esos mismos errores que cometí en el pasado”.

Gran confesión, el cantante, que actualmente tiene 50 años, reconoció que ama a todos sus hijos por igual. Sin embargo, no le gustaría repetir errores del pasado. La vida ahora lo enfrenta a ser padre de otra manera, muy diferente a cuando era más joven.

Incluso, a la hora de educar a su hija más pequeña, Elvis contó la importancia de la espiritualidad en su hogar: “La espiritualidad debe ser la base de todo porque en un momento dado de mi vida yo tenía la carrera, amo mi carrera, me encanta hacer lo que yo hago, pero en un momento dado yo la tenía como prioridad y hay que tener cuidado porque cuando tú pones la profesión por encima de la espiritualidad, el ego se puede encargar de tomar las decisiones y tienes que tener cuidado con el ego”.

En ese sentido, dejó claro que a sus hijos les quiere decir que la prioridad es la espiritualidad, después la familia y después lo profesional, ese es su balance y le viene funcionando hace años.

Las madres: Con quién tuvo a sus hijos

El puertorriqueño es una persona muy agradecida y no solo de sus éxitos en lo profesional, sino por lo que ha logrado en su vida personal. La niña Génesis, su última hija, ha nacido el 5 de febrero de 2012 y es producto de su matrimonio con Maribel Vega, quien también es su manager hoy en día.

Elvis Crespo festejando los 10 años de su hija menor, Génesis, junto a su esposa, Maribel Medina.

No obstante, en varias oportunidades, tras confesar que no ha sido el padre ideal con sus otros hijos, destacó que, aunque anhelaba tener más éxito, su prioridad ahora es la familia: “No quiero llegar a viejo y morir solo. Al final de mis días quiero estar con mis (cinco) hijos, con mis nietos” dijo.

Por su parte, el primogénito Elvis Francisco (Cuquito) está en Illinois disfrutando de una beca de béisbol. Luego, contó del resto: “Alanis Thais está bellísima y Kelvin... Los veo a menudo. A Elvis Lee no lo veo por circunstancias que me tocarán más adelante hablarlas con él cuando esté preparado para escuchar. Con mis hijos paso la mayor parte del tiempo. Los únicos que no han visto a Génesis Vittoria son Elvis Lee por las circunstancias y Elvis Francisco por la universidad, pero ya me dijo que va a verla”.

Ahora bien, sus primeros 4 hijos los tuvo con su primera esposa, Ana Ceruto, con quien estuvo desde el año 1996 al 2001. Luego, con Maribel Medina, su actual mujer, tuvo a la pequeña Génesis que lo tiene loco de amor.