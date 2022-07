Así lucía Niurka Marcos en la telenovela Salomé

Tan solo unos cuatro o cinco años después de haber comenzado su carrera, Niurka Marcos tuvo la gran oportunidad de participar en la telenovela “Salomé”, protagonizada por Edith González y Guy Ecker.

La actriz cubana, quien encarnó a Karicia de Cisneros, hace algunos años atrás le preguntaron sobre su experiencia en semejante éxito y fue en ese momento que a pesar del reconocimiento que ganó, para ella esa experiencia fue traumática.

El productor Juan Osorio, quien era en ese momento su esposo, le avisó que trabajaría mano a mano con la protagonista, haciendo el rol de su mejor amiga, así que lo que debía intentar hacer era no opacarla.

“Aunque yo me la pasaba bajo perfil, aquella me tiraba con Fa sostenido, Mi menor, ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz de descansen… me traían pero jodida. A mí y a Juan”, relató Niurka Marcos haciendo referencia a Edith González en el programa “La última y nos vamos” de Yordi Rosado.

Fue cuando se terminaron las grabaciones que decidió que nunca más trabajaría con Juan para evitar todo tipo de problemas y situaciones incómodas. Pero hoy, en perspectiva, recuerda el personaje al que le dio vida con mucho cariño.

¿Cómo se veía Niurka Marcos en “Salomé”?

Ya pasaron más de 20 años desde que “Salomé” aterrizó en las pantallas de la televisión mexicana. Hoy en día tenemos muy presente a Niurka Marcos, pero recuerdas cómo es que lucía en ese entonces.

Tenía el pelo largo ondulado y con mucho movimiento, pero lo que más destacaba era el color rojo cobrizo que hacía que su tono de piel y sus ojos resaltaran. Su maquillaje era súper natural, en colores tierra, marcando bien sus cejas tupidas y sus voluminosos labios.

Niurka Marcos con 34 años de edad en "Salomé".

Uno de los elementos que más destacaban en la telenovela era el vestuario; muchas plumas, brillos y cadenas. Siempre haciendo que sus curvas fueran las protagonistas de las presentaciones que su personaje realizaba a lo largo de la historia.

¿Qué traje o vestimenta de Niurka Marcos en “Salomé” recuerdas?