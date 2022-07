Ex mucama de hotel reveló la razón por la que se debe cambiar el papel higiénico al llegar a una habitación

Al salir de vacaciones y hospedarnos en un hotel, la mayoría de las personas buscamos pasar unos días de relajación, recreación y despreocupación de las tareas que solemos hacer en casa. Entre ellas, inevitablemente se encuentra la limpieza. En nuestro hogar, todos los días tenemos alguna cosa que hacer por más mínima que sea. En cambio, al llegar a un hotel vemos todo impecable y, luego de salir a dar un paseo, volvemos y las mucamas han limpiado todo. ¡El sueño de toda ama y amo de casa!

Sin embargo, algunos hoteles no son tan limpios como parece ser. Para simular que todo en la habitación reluce, los hoteleros tienen trucos infaltables. Por estas razones, siempre que llegues a un hotel de cualquier lugar del mundo es recomendable revisar la limpieza de la habitación y, sobre todo, del baño. En este sentido, una ex empleada del sector hotelero reveló cuáles son los trucos que llevan a cabo sus colegas para mostrar una habitación limpia, sin hacerlo del todo.

El secreto del papel higiénico en hoteles

Janessa Richard es una influencer norteamericana que sube videos en la plataforma de contenidos Tik Tok revelando todos los secretos que esconden las mucamas y hoteleros a la hora de limpiar las habitaciones de esos lugares de lujo. Entre ellos, el que más llamó la atención fue el que sacó a la luz un año atrás, cuando se refirió al papel higiénico del baño.

En su perfil podemos encontrar todo tipo de consejos, trucos y detalles a tener en cuenta cuando estamos de viaje por turismo o trabajo. La ex empleada de “resorts” turísticos no tiene tapujos al confesar a qué hora se pueden encontrar los mejores desayunos, dónde se encuentran las cámaras ocultas de las habitaciones y hasta algunos trucos de limpieza que los huéspedes debemos chequear.

En el corto video que llamó la atención de miles de usuarios, Richard manifestó que el papel higiénico no se suele cambiar entre los huéspedes que pasan por un cuarto. Entonces, si todavía queda algún trozo de papel por usar, los empleados del servicio de limpieza solo doblan el extremo con el fin de no derrochar. De esta forma, los limpiadores logran que el rollo se vea como uno nuevo, cuando en realidad no es más que pura apariencia.

Por esto, la ex empleada del sector hotelero aseguró que es fundamental revisar que el papel esté nuevo al llegar, de lo contrario, lo mejor es cambiarlo, ya que no sabemos quiénes pudieron usarlo previamente. Además, Janessa explicó que el principal problema radica en no recibir el mejor servicio posible de parte del hotel. “Cuando pago 150 o 200 dólares por una habitación, espero un rollo de papel higiénico limpio”, aseguró la mujer.