Cómo se encuentra en la actualidad el hermano de Selena Quintanilla

Selena Quintanilla es una de las artistas musicales más queridas. Si bien partió de este mundo casi 30 años atrás, sus canciones continúan vigentes y no hay quien no la recuerde diariamente con cariño. Al hablar de ella, es inevitable no nombrar a Los Dinos, agrupación con la que dio sus primeros pasos en la música.

La banda nació por iniciativa de su padre, Abraham Quintanilla, y en un primer momento estaba conformada por ella en la voz, su hermano, A.B. Quintanilla, en el bajo y Suzette Quintanilla, su hermana, en la batería. Fue su consanguíneo quien la ayudó a saltar a la fama al componer sus melodías más populares. Siendo muy joven creó, por nombrar algunas, Amor prohibido y Como la flor.

Tras la muerte de Selena, A.B. continuó con su carrera musical. A cuatro años de la tristísima e inesperada partida de la Reina del Tex-Mex fundó Kumbia Kings, grupo que mezclaba cumbia, rap, electrónica y pop.

Durante cerca de una década tuvo un rotundo éxito y Chris Pérez, el viudo de la cantante, también fue parte de la agrupación. Por problemas internos del grupo, se disolvieron y posteriormente nació Kumbia All Starz. Chiquilla y Speedy Gonzales, son algunos de sus temas más conocidos.

En sus redes sociales, el consanguíneo de Selena frecuentemente la recuerda y comparte fotografías de ella. De hecho, poco tiempo atrás, reaccionó al homenaje que Elton John le hizo a su hermana. "Tan genial cuando Elton John le demuestra amor a Selena", escribió en ese entonces.

Mural dedicado a Selena Quintanilla en Houston

Resulta que el cantante británico subió una fotografía del mural que se encuentra en Houston (Texas) y que está dedicado a la joven. Es una obra de arte, realizada en 2018, del escultor y grafitero conocido como Empyre. Se ve el rostro de la cantante con gafas en forma de estrella, rodeada por rosas rojas que brotan del suelo.

En la actualidad, A.B. Quintanilla tiene 58 años de edad y así luce. ¿Lo reconoces?